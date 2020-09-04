Ankara-Niğde otoyolu açıldı

Ankara’da düzenlenen törenin yanı sıra Niğde’de Gölcük gişelerinde tören yapıldı. Telekonferans yöntemiyle Ankara’ya bağlanılarak kurdele kesim töreni yapıldı. Niğde’de yapılan törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver Iskurt, Ak Partı Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı vekili Mustafa Giray, İl jandarma Komutanı Kd Albay Garip Gümüş, AK Parti il Başkanı Mahmut Peşin, İlçe Kaymakamları, İlçe ve Kasaba Belediye Başkanları ile davetliler katıldı.

İHA