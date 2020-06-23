Ankaragücü Mustafa Reşit Akçay'ın görevine son verdi
Süper Lig'de bir ayrılık daha yaşandı. Ligin son sırasında bulunan ve en büyük küme düşme adayı olan Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay'la yollar ayrıldı.
23 Haziran 2020, Salı 17:10 Son Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı.
Ankaragücü başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Mert, yaptığı açıklamada, "Hocamız M.R.Akçay ile Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadelerini kullandı.
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