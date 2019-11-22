Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, Rus forver Zaur Sadaev’e milli maç arasından beri ulaşamadıklarını söylemiş ve "Sadaev milli maç arasından sonra daha dönmedi. Şu anda aramızda da yok. Zaten kendisine de bir türlü ulaşamadık. Dört günlük milli maç arasından sonra yedinci, sekizinci gün oluyor. Kendisine zaten ulaşamadığımız için bunu da taraftarlarımız bilsin diye açıklama gereği duyduk" açıklamasını yapmıştı.

Sadaev, on günlük kayboluşunun ardından nihayet açıklama yaptı.









"Beni beklemeyin"

Rus oyuncu Sadaev, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bir karar aldım, artık Ankaragücü için oynamayacağım. Beni beklemesinler, geri dönmeyeceğim" dedi.

30 yaşındaki oyuncu yaz transfer döneminde Akhmat Grozny takımından kiralanmıştı.