Ligde zor durumda olan Ankaragücü, transfer yasağı olduğu için kadrosuna takviye yapamıyor.

Transfer yasağının kalkmasını bekleyen Ankaragücü, bu konudaki iddiaların henüz gerçek olmadığını açıkladı. Kulüp Başkanı Fatih Mert, yaptığı açıklamada,

“Oyuncularla görüşmeler sürüyor. Şu anda kalkmış bir yasak yok” dedi. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer yasaklarının kalktığı yönünde çıkan haberler ile ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Transfer yasağının henüz kalkmadığını ancak görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Fatih Mert, “Kalan 6 dosya var. Bunların 3’ü yabancı futbolcu. Yapılandırma ve görüşmeler devam ediyor. Oyuncularla görüşüyoruz. Süreç devam ediyor. Şu anda kalkmış bir yasak yok. Yasak kalktığı anda kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Başkent ekibi yasak kalkar kalkmaz öncelikle Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan Rashad Muhammed, Venezuelalı forvet Eduard Bello ve Medipol Başakşehir'den Gökhan İnler ile resmi sözleşme imzalayacak.

Ankaragücü şu anda 13 puanla 17. sırada ligde sondan 2. konumda bulunuyor.