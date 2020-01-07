Anne bebek sektörünün gelecek vizyonu İstanbul’da şekillenecek

Türkiye, bebek çocuk sektöründe hem çok önemli bir alıcı hem de çok önemli bir üretici konumunda yer alıyor. Ağırlıklı olarak çocuk giyimi üzerine yoğunlaşan ve hem ihracat hem de iç pazarda faaliyet gösteren yaklaşık 400’den fazla yerli firma bulunuyor. Yerli firmaların markalaşmaya ve özgün tasarımlara daha çok önem vermesi ile birlikte bebek çocuk giyimi de gelişmeye ve yurt dışı pazarlarına açılmaya devam ediyor.

Gelecek vizyonu ve trendleri tanıtılacak

8-11 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek 38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri fuarının ikinci gününde, 87 ülkede 40 bin kullanıcıya ulaşan ve dünyanın lider trend öngörü firması olan İngiliz WGSN’nin düzenleyeceği Sonbahar/Kış 2020-2021 Çocuk Modası Trendleri seminerine, firmasının gelecek vizyonu oluşturmasına yardımcı olacak tüyoları öğrenmek isteyen yerli ve yabancı firmaların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Sürdürülebilir olmak, moda dünyasının trendlerinden

110 hedef ülkeden, 15 bin ticari alıcının ziyaret edeceği fuarda, sektörün gelecek vizyonuna katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten 38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı Direktörü Hatice Dinçer; ‘’Hazır giyim sektörü 16,3 milyar dolarla, 2019 yılının en çok ihracat yapan ikinci sektörü olmayı başardı. Konfeksiyon Bebe Giyimi ve Eşyası ihracatı ise Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ’in verilerine göre 2019 yılında yaklaşık 24 milyon dolar olarak gerçekleşti. Üretim ve ihracatta yakaladığımız başarıların yanında moda sektöründe ürün geliştiren markalara da ihtiyaç var. Giyim alışverişimizi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmek adına bu markaları tanımak ve giyim rotamıza eklemek önem arz ediyor. Pulse of the Fashion Industry Report” (Moda Endüstrisinin Nabzı Raporu), moda endüstrisinin, mevcut durumun çevresel ve toplumsal açıdan olumsuz yansımalarına eğilmesi halinde, dünya ekonomisinin kazancının 2030 yılında yaklaşık 160 milyar euro olacağını öngörmektedir. Sürdürülebilir olmak, moda dünyasında giderek daha fazla önem kazanan bir trend haline geldi. Bizde dünyadaki değişime uyum sağlayıp, potansiyelimizi korumak ve sürdürülebilirliğimizi sağlamak adına harekete geçmeliyiz ‘’ ifadelerini kullandı.

Fuarda sürdürülebilirlik ön planda olacak

Sürdürülebilirliğin son yıllarda moda sektöründe çok belirleyici olması, pazarda ekolojik ve organik tekstillere olan ilginin artması, dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden biri olan Türkiye’nin bebek çocuk hazır giyim sektöründe avantajlı konumda olmasını sağlıyor.

38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı’nda değişen dünya ve iş koşullarında sürdürülebilir bir büyümenin nasıl gerçekleşebileceğinin de önemine vurgu yapılacak. Sürdürülebilirliği desteklemek adına yaka kartları ve halıların geri dönüşüme gönderileceği, kağıt kullanımını azaltmak için ziyaretçi anketlerinin tabletler aracılığıyla yapılacağı, elektrik enerjisi tasarrufu için firma stantlarında LED teknolojilerinin kullanımı teşvik edilirken, sürdürülebilir kalkınmanın önemine dikkat çekilecek.