Anne olunca yapmayı çok özlediğimiz 10 şey

﻿﻿﻿﻿﻿KENDİLİĞİNDEN UYANMAK

Yeni annelerin en çok özlediği şey hiç şüphesiz kesintisiz bir uyku. Doğumdan sonraki ilk aylarda bebeğin az az ve sık beslenmesi nedeniyle annenin uykusu bölünür ve kesintisiz bir uyku çekemez. Bu nedenle yeni anneler en çok kesintisiz bir gece uykusunu, sabah yataktan istediği saatte kalkmayı özlerler.

GÜZEL BİR BANYO

Bebeği uyuttuktan sonra apar topar 5 dakika içinde yapılan duş yerine banyo köpükleri ve aromatik yağlarla zenginleştirilmiş uzun ve kesintisiz bir küvet keyfi yeni annenin en çok özlediği ve hayalini kurduğu anlardan biridir.

SINIRSIZCA YEMEK

Bazı anneler "Emziriyorum ben, istediğimi yerim "dese de doğum kilolarını bir an önce vermek isteyen anne adayları beslenmesine dikkat eder. Bir de bebeğe gaz yapar mı, bebeğim için zararlı mı endişeleri ile dilediği gibi her istediğini yiyemez. Söyle koca bir pizza söyleyip üstüne en sevdiği sosları döküp gönül rahatlığı ile o pizzayı afiyetle yemeyi kim istemez ki!

DOYA DOYA ALIŞVERİŞ

Elleri bomboş bir şekilde bebek arabası itmeden, bebeğin ihtiyaç listesi için değil, sadece kendisi için alışveriş yapmak her yeni annenin hayallerini süsler. Sürekli saatini kontrol etmek zorunda kalmadan, acele etmeden alışveriş yapmanın keyfini doya doya çıkararak...

UZUN KAHVALTILAR

Mükellef bir şekilde hazırlanmış bir kahvaltı masası, yavaş yavaş yudumlanan ve tadı çıkarılan çay, keyifle okunan hafta sonu gazetesi… Kulağa çok hoş geliyor değil mi?

MÜZİK VE DANS

Bebek uyuyor diye çıt sesi bile çıkaramazken eski günlerdeki gibi bangır bangır müzik dinlemek oldukça keyifli olurdu değil mi?

OYUNCAKLARA BASMADAN YÜRÜMEK

Bebek bezlerinin, ıslak mendillerinin, biberonlarının dekor olarak kullanılmadığı, oyuncakların üzerinden atlanmadığı derli toplu bir ev için yeni annelerin biraz daha zamana ihtiyacı olabilir.

TADINI ÇIKARMAK…

Çocuk duyar, karnı acıkmıştır birazdan uyanır kaygısı yaşamadan ve acele etmeden tadını çıkara çıkara sevişmek…

HİÇBİR ŞEY YAPMAMAK

Hiçbir şey yapmadan boş boş oturmak kimileri için çok sıkıcı olabilir ama yeni anneler için hiç de öyle değil. Bebeğin maması, gazı, banyosu masajı derken yeni annelerin bazı zamanlar böyle hiçbir şey düşünmeden kafasını boşaltmaya ihtiyacı var.

SİNEMA KEYFİ

Bebek uyuduktan sonra güzel bir sinema keyfi yapmak yeni annelerin günün yorgunluğunu atması için birebirdir. Tabii ki bebeğin ağlama sesi ile 10 kere pause tuşuna basılıp film izlediğini unutup emzirirken uyuyakalmadan…

Hürriyet Aile