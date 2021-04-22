Devlet, nüfusun yaşlanma hızının artması üzerine aileleri çocuk yapmaya teşvik etmek için annelere ‘çocuk parası’, ‘doğum (rapor) yardımı’, ‘süt ve emzirme parası’, ‘yarım gün çalışma desteği’ ‘gebelik ve lohusalık yardımı’, ‘çoklu doğum’ ve ‘izin parası’ gibi konularda karşılıksız destek sağlıyor. Bu ödemeler ise her yıl artıyor.

SAYIYA GÖRE YÜKSELİYOR

Çalışan çalışmayan tüm annelere çeşitli isimler altında çok sayıda verilen ödemelerden birisi de çocuk parası. Bu destek, doğum yapan tüm annelere veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. Başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov.tr’ adresinden de başvuru imkanı var.

ÇOKLU DOĞUMDA 2 YIL

Tek çocuk doğumlarına verilen desteklerin yanında ‘çoklu doğum yardım programı’ ile de ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Bunun için il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuruda bulunmak gerekiyor.

5 YIL İÇİNDE TALEP EDİLEBİLİR

SGK, tek seferde 232 lira halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkur’lu olması ve en az 120 gün prim ödemesi yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir.

112 GÜN İZİN PARASI

Anne doğum izninde geçen süreler için de devletten para alıyor. Doğum (rapor) parası 112 gün (16 hafta) üzerinden hesaplanıyor. En düşük doğum parası 8.904 lira. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor.

YARIM ÇALIŞMA, TAM MAAŞ

Anne, doğum izni bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay, ikinci için 4 ay, 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay yarım gün çalışarak, çalışmadığı mesainin ücretini devletten alabiliyor. Doğum izni bittikten sonra 30 gün içinde İşkur’a başvurmak gerekiyor.

DAR GELİRLİ KADINA ÖZEL

Dar gelirli gebe kadınlara sağlık kontrollerini yaptırmaları için aylık 45 lira veriliyor. Bu kişilere aynı zamanda bir defaya mahsus 100 lira da ödeniyor. Lohusalıkta düzenli muayeneye gidilirse 2 kereye mahsus 45 lira ödeme yapılıyor.