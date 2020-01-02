Annelere özel 2020 zamları

Anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme doğum (rapor) parası. Bu para, maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. 2019’da en düşük 6.367 lira olan bu ödeme 1 Ocak itibarıyla 7.324 liraya yükselecek. Brüt maaşı 6.000 lira olan bir anne ise 14 bin 933 lira alacak. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını doğum izniniz biter bitmez ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edin.

6 aya kadar part-time

SSK’lı çalışırken doğum yapanlar, analık izni sonrası birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30’ar gün ekleniyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor.

Asgari ücretliye daha fazla

Bu süreler ister her gün, ister belli günler kullanılabiliyor. Bu kapsamda yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.460 lirasını devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, 2.324 liranın 1.162 lirasını işveren, 1.460 lirasını devlet ödüyor. Yani asgari ücretli anne 2.622 lirayla asgari ücretten fazla kazanıyor.

Bağkurlu da alıyor

Doğum yapan kadınlara 2019 için 180 lira ‘emzirme ödeneği (süt parası)’ veriliyordu. Anne sigortalı değilse para, sigortalı babaya yatırılıyor. Bu tutarı ocak itibarıyla SGK Yönetim Kurulu bir önceki yılın enflasyonuna göre belirliyor. Merkez Bankası, enflasyonun yılsonunda yüzde 12 civarında olmasını bekliyor. Süt parasında yapılacak artışın da yüzde 12 civarında olacağı düşünülürse 2020’deki ödeme 202 liraya çıkacak. Başvuru, SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. 5 yıl zamanaşımı süresi var. Bağkurlu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği bir kereliğine veriliyor.

Çocuk sayısına göre

15 Mayıs 2015’ten sonra doğum yapan tüm annelere çocuk parası veriliyor. Buna göre; ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor. Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov.tr’den de başvuru imkanı var. Tüm bu ödemeleri düşünürsek anneye ilk doğumda ödenecek para (doğum+süt+çocuk+yarım gün çalışma parası) 9.287 lira olacak.