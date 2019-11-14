Annem filminin müzikleri yayınlandı

Dizi, film ve belgeseller için bestelediği eserleri ile tanınan Uğur Ateş, geçen ay vizyona giren “Annem” filmi için hazırladığı eserleri dijital platformlarda takipçilerinin beğenisine sundu. Uğur Ateş, başrollerini Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel’in paylaştığı “Annem” filmi için 12 eser besteledi. Ateş’in “Annem” filmi için özel olarak yaptığı besteler arasında; Dönüş, Mutluluk, Yolum Uzun Yüküm Ağır isimli eserler de yer alıyor.









Hollywood’dan ödüllü

1987 yılında Tunceli’de doğan Uğur Ateş, müzik hayatına lise yıllarında adım attı. Üniversite öğrenimine de 2009 yılında Halk Müziği Bölümü’nde başlayan Uğur Ateş, konservatuarda kendi alanından birincilikle mezun oldu. TV dizileri, belgesel ve reklam müzikleri üzerinde yoğunlaşan Ateş, ilk reklam müziğini 2009 yılında besteledi. 2013 yılında ise hayali olan film müziği besteciliği alanına yönelen Ateş, çalışmalarıyla pek çok ödüle layık görüldü. Ateş, bu kapsamda dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Hollywood Music in Media Awards’ta 2011 yılında Serhat Karan ile besteledikleri “Nokta” isimli parçayla “Enstrümental” dalda birincilik ödülünün sahibi oldu. Ateş, bugüne kadar “Damat Koğuşu”, “Hababam Sınıfı Yeniden”, “Ay Luv Yu Tuu”, “Aden”, “Hürkuş: Göklerdeki Kahraman”, “Babamın Ceketi” gibi pek çok film ve “Ufak Tefek Cinayetler” gibi yine çok sayıda dizide, besteleri ile yer aldı.