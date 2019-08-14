Antalya’da bazı vatandaşlar yaz aylarını birçok 5 yıldızlı otelin de bulunduğu Aksu ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi kumsalındaki barakalarda geçiriyor. ‘Oba’ ya da ‘çardak’ diye adlandırılan barakalarda elektrik bulunmazken bazı vatandaşlar bu sorunu kurdukları güneş panelleri ile çözüyor. Suyu da bidonlarla taşıyan vatandaşlar denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

2 BİN KİŞİ BARINIYOR

Kurban Bayramı tatilinde daha da yoğunlaşan bölgede bulunan 500’den fazla barakada yaklaşık 2 bin kişi barınıyor. 10 yıldır yaz aylarını bölgede geçiren Bayram Doğruparmak “Fazla para harcamadan tatil yapıyoruz. Balığımızı da tutuyoruz. Suyumuz elektriğimiz yok ama idare ediyoruz. Doğal yaşıyoruz” dedi.