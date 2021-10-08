Bayındır Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle Yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arazözler ve iki yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında, 3 dekar makilik alan zarar gördü.



