Antalya'da Kaş'taki yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberine göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
08 Ekim 2021, Cuma 14:55 Son Güncelleme:
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Bayındır Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle Yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arazözler ve iki yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında, 3 dekar makilik alan zarar gördü.
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