Ajansspor'un haberine göre, Antalyaspor teknik direktörlük koltuğu için çözümü içeriden buldu. Nuri Şahin'i futbolcu-teknik direktör olarak kullanmayı planlayan yönetim, son kararı birkaç görüşmenin ardından verecek.

Nuri Şahin'in bu konuya bakış açısı henüz bilinmiyor. Ancak Avrupa'da ve özellikle Nuri'nin yetiştiği Almanya'da teknik direktörlük yaşı 30'lu yaşlara kadar düşmüş durumda. Bu nedenle opsiyon hayli güçlü duruyor.