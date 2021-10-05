Antalyaspor'da Nuri Şahin futbolcu-teknik direktör olacak
Antalyaspor Türkiye'de ender görülen bir uygulamaya imza atacak. Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna takımın kaptanı Nuri Şahin geçecek. Nuri Şahin hem futbolcu hem teknik direktör olacak.
05 Ekim 2021, Salı 15:30 Son Güncelleme:
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Ajansspor'un haberine göre, Antalyaspor teknik direktörlük koltuğu için çözümü içeriden buldu. Nuri Şahin'i futbolcu-teknik direktör olarak kullanmayı planlayan yönetim, son kararı birkaç görüşmenin ardından verecek.
Nuri Şahin'in bu konuya bakış açısı henüz bilinmiyor. Ancak Avrupa'da ve özellikle Nuri'nin yetiştiği Almanya'da teknik direktörlük yaşı 30'lu yaşlara kadar düşmüş durumda. Bu nedenle opsiyon hayli güçlü duruyor.
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