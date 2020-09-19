Futbol Antalyaspor’dan Covid-19 açıklaması

Antalyaspor’dan Covid-19 açıklaması

Futbol

Antalyaspor’dan Covid-19 açıklaması

Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş’la karşılaşacak olan Antalyaspor’da tekrar yapılan corona virüs testi sonrası pozitif sayısı 2 çıktı.

19 Eylül 2020, Cumartesi 00:08 Son Güncelleme:
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Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş’la oynayacak olan Antalyaspor’da 40 kişinin korona virüs testi pozitif çıkınca, takımın yolculuk planı iptal edilip tesislere dönülmüştü. Tekrar yapılan testler sonrasında 1 futbolcu ve 1 personelin testi pozitif çıktı.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fraport TAV Antalyasporumuzun yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi dün ve bu sabah özel bir laboratuvara yaptırılan Covid-19 testlerinde bazı tutarsız sonuçlar alınmıştır. Bilahare Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Protokolü gereği Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne yaptırılan resmi test sonucuna göre 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde Covid-19 bulgusuna rastlanmıştır. Gerekli izolasyon sağlanmış, önlemler alınmıştır.

Takımımız Beşiktaş maçı için planlandığı şekilde özel bir uçakla İstanbul’a hareket edecektir."

İHA

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