Anthony Nwakaeme Beşiktaş derbisinde yok

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Bugün yapılan idmanda arka adalesinde sertleşme bulunan Nijeryalı oyuncunun İstanbul'a götürülmemesi kararlaştırıldı.

Cezalı olan John Obi Mikel ve sakatlığı bulunan Majid Hosseini'nin ardından Nwakaeme, Trabzonspor'un bir diğer eksiği oldu.

Sörloth'un ardından bordo mavililerde bu sezon gole en çok katkı veren oyuncu olan 30 yaşındaki Nijeryalı, ligde 20 maçta 8 gol 6 asistle oynuyordu.

Wakaeme bu sezonun tamamında ise 32 maçta 11 gol 8 asiste sahip.