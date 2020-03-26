Antibakteriyel ıslak mendil ile hijyen cepte

Bakterilerden korunmak için öncelikle el hijyenine çok dikkat etmek gerekiyor. Yeditepe Üniversitesi Biyosidal Labaratuvarı’nda yapılan testlere göre bakterileri %99,9 yok eden Selpak Antibakteriyel Islak Mendil, gün içerisinde suya ve sabuna ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda güvende kalmanızı sağlıyor.

Mendil, yer kaplamayan kullanışlı boyutu ile çantaya veya cebe kolaylıkla sığabiliyor. İhtiyaç duyulan her an bakterilere karşı etkili ve pratik bir çözüm sunuyor.