Antoryum bakımı nasıl yapılır?

Antoryum çiçeği güneş alan ve nemli bölgeleri çok sever. Eğer çok soğuk bir yerde bakılırsa malesef solar, rüzgarlı yerler ise yapraklarını döker. En büyük ihtiyacı güneş ışığıdır. Az da olsa güneş alan bir yerde konumlandırılması çiçekler açmasına yeterli olacaktır. Direk gelen güneş ışığındansa cam arkasından veya perde arkasından gelen güneş ona daha iyi gelecektir.

Toprak seçiminde zengin humuslu topraklar uygun olacaktır. Toprak değişimi ve saksı değişimi için uygun zaman ilkbahar vakitleridir. Saksı değişimi yaparken bir anda çok büyük bir kap seçilmemelidir. Bu çiçeğin adaptasyon sürecini yavaşlatır.

Sulama ise torağın ihtiyacına bakılarak yapılmalıdır. Eğer elinizle kontrol ettiğinizde toprak nemli ise suya ihtiyaç yoktur. Önemli olan toprağın nemli kalmasıdır. Su verirken de kireçsiz olmasına çok sıcak veya çok soğuk olmamasına dikkat edilmelidir. Antoryum suyu ve nemi çok sever ama fazla yapılan sulama da köklerinin ürümesine neden olur. Kış aylarında antoryum bakımı için haftada bir kez sulama yapmak yeterli olacaktır.

Antoryum çiçeği üstünde çiçekler solunca budanmalıdır ve budanan yer hava almamalıdır bunun için mum gibi bir şey yardımıyla mühürlenmelidir.

Nemi seven bir çiçek olduğu için koyacağınız yerin doğu cephesine doğru yerleştirilmelidir. Sıcaklık olarak 20-28 derece aralığı uygundur. Ortam ısısından çok etkilenir. Çok soğuk bir ortamda yaşam süremez.

Kırmızı çiçekleri ile tanınan bu bitki nasıl ve neden yeşile döner? Her şey bakımda gizlidir. Bakımında ya eksik olan noktalar vardır ya da fazla olan noktalar vardır. Eksik rutubet çiçeklerde yeşillenme ve sararma gibi sorunlar olmasına sebep olabilir.

Antoryum çiçeği kaç günde bir sulanır?

Nemi çok seven antoryum çiçeğinin toprağı daima nemli olmalıdır. Düzenli olarak yaz aylarında haftada iki kez sulamak ve kış aylarında ise haftada bir kez sulamak yeterli olacaktır. Yine de toprağın nem dengesi kontrol edilerek sulama yapılmalıdır. Çok fazla yapılan sulama köklerini çürüterek çiçeğin dökülmesine sebep olur. Yetersiz sulamada onu kurutur.

Antoryum nasıl çoğaltılır?

Köklerinden yavrular verir ya da yapraklarından da çoğaltmak mümkündür. Kökten çıkan yavrular ayrı bir yere alınarak haziran zamanlarında çoğaltmak için uygundur. Yapraktan çoğaltma işlemi ise havalar ısındığı bir zamanda diplere yakın bir yerden kesme işlemi yaparak ayrı bir saksıya dikilir. Çoğaltma işlemi için yaz ayları uygundur. Çoğaltılan antoryumlar kısa sürede büyüyüp, filizlenecektir.

Antoryum çiçeğinin anlamı nedir?

Tüm çiçekler gibi antoryum çiçeği de bir anlam ifade eder. Görünümü ile neşe veren ve anlamı tutku olan bu çiçek zenginlik demektir. Aynı zamanda bereket, neşe ve aşka karşılık gelir. Kırmızı antoryum şehvetli bir aşk, pembe antoryum masum bir sevgi, beyaz antoryum duru bir sadelik, yeşil antoryum ise doğal bir aşk anlamı taşır.

Antoryum çiçeği zehirli midir?

Aksine ortamdaki radyasyonu ve bulunan kimyasalları emerek yok eder. Bu anlamda kaktüsler gibi faydalı çiçeklerdir. Ancak yaprak ve çiçekleri yendiğinde veya göze, ellere sürüldüğünde zehirlenme riski yaratabilir. Dikkat etmekte fayda var.



