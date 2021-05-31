Apandisit en sık 8-15 yaş aralığındaki çocuklarda görülüyor

APENDİKS NEDİR?

Kalın bağırsağın başladığı yerde solucan şeklinde uzanan bir bağırsak parçasıdır. Karnın sağ alt tarafına denk gelir. Bebeklerde 1 cm kadar kısa olabilir. Ergenlik çağındaki çocuklarda 10 cm civarına kadar ulaşabilir. Genellikle 4-5 cm uzunluktadır. İnsanlarda çok bilinen bir görevi yok. Yaptığı görevlerden ziyade, çıkardığı sorunlarla kendini gösterir.

APANDİSİT NE DEMEK?

Apendiksin iltihabıdır. En sık rastlanılan ameliyat nedenlerinden biridir. Çocukluk çağında apandisit, erişkinlere göre bir miktar daha sık görülür. Bu nedenle çocukluk çağında da en sık yapılan ameliyatlar arasındadır. Her 100 çocuğun yaklaşık 1-2’sinde apandisit oluşur.

HANGİ YAŞLARDA SIKTIR?

Apandisite en sık 8-15 yaş arasında rastlanır ancak yenidoğanda bile görülebileceği akıldan çıkarılmamalı. Bu yaş grubunda daha sık rastlanmasının nedeni, apandisitin oluşumuna neden olan organ içindeki lenf bezeciklerinin daha fazla olmasıdır. Apandisit erkek çocuklarında kızlara oranla bir miktar daha sıktır.

APANDİSİTİN SEBEPLERİ NELER?

Apandiks içi boş bir borucuktur. Bu borucuk önce herhangi bir nedenle tıkanır, ardından da apendiksin içinde doğal olarak bulunan bakterilerin sayısı hızla artar ve organ iltihaplanmaya başlar. Zamanında müdahale edilmezse bu iltihap tüm apendiks duvarına yayılır, sonunda duvarı delip karın boşluğuna erişir. İşte buna “patlamış apandisit” ya da tıp dilinde “perfore apandisit” adını veriyoruz. Bu durumda bu iltihap apendiks organıyla sınırlı kalmaz, tüm karın boşluğuna yayılır. Buna da “peritonit” adını veriyoruz.

PEKİ APENDİKSİ NELER TIKAYABİLİR?

Çocukluk çağında en sık, apendikste normalde de bulunan lenf bezeciklerinin şişmesi sonrası tıkanma meydana gelir. Aslında lenf bezecikleri vücudumuza giren mikroplarla savaşmak için bulunan bağışıklık sistemi organlarıdır. Vücuda bir noktadan mikrop girdiğinde bu organlar çok çalıştıklarından şişerler. Nasıl ki boğaz iltihabı olduğumuzda boyundaki lenf bezleri şişiyorsa, karın içerisindeki çeşitli iltihaplarda da bağırsak duvarındaki ve apendiksteki lenf bezleri şişebilir. Tabii her karın içi iltihap sonrası apandisit oluşacağı gibi bir yanlış yargı çıkarılmamalı. Apendiksteki lenf bezleri çok ender olarak apandisit nedeni olacak kadar fazla şişer.Lenf bezlerinin şişmesi dışında apendiks boşluğunu tıkayan başka nedenler de apandisit yapabilir. Bunlardan en sık rastlanılanı sertleşmiş dışkıdır. l Bunun dışında çok nadiren kiraz çekirdekleri gibi yabancı cisimler apendiks boşluğunu tıkayabilir.