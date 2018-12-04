Apple iPhone 8 Plus’a kafa tutuyor

General Mobile GM 9 Pro ‘nun 6.01 değerdeki 1080 x 2160 çözünürlüklü Amoled ekranı, Gorilla Glass 5 gibi güçlü bir koruma teknolojisine sahip. İnce metal çerçevesi sayesinde ekrana geniş bir yer ayrılıyor ve çoğu zaman bu devasa ekranı tek elde yönetebiliyorsunuz. İç ve dış mekan kullanımlarında başarılı bir görüntü kalitesi var.

Arka tarafa geldiğimizde ise cam tasarım, parmak izi okuyucu sensör ve tabii ki dual kamera sistemini görüyoruz. 12MP + 8MP değerinde ve EIS teknolojisiyle donatılan bu sistem, net videolar elde etmenizi sağlıyor. Video tarafında 4K çekim seçeneğiniz dahi var. Ve tahmin edeceğiniz üzere hızlı çekim, ağır çekim gibi tercih edilen seçenekler de GM9 Pro ile sizlere sunuluyor.

Ön tarafta da 8MP değerde selfie kamera yer alıyor ve özellikle bokeh efektli selfie’lerle fark yaratıyor. Unutmadan, gece çekimleri için ön kameranın da flash ışığı mevcut.

GM 9 Pro’da Snapdragon 660 çipset kullanılıyor. Ayrıca 64GB dahili depolama ve 4GB RAM değerine sahip. Android 8.1 işletim sistemi bulunan ve Android One programı dahilinde bulunan GM 9 Pro, size her zaman akıcı, kullanımı kolay ve güncel bir Android deneyimi sunuyor. Hızlı şarj destekli 3750mAh pili bulunan cihaz, sosyal medyadan videolara, oyunlardan iş mesajlaşmalarınıza kadar gündelik ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabiliyor.

Apple iPhone 8 Plus ise, günümüz telefonlarıyla kıyaslandığında biraz eski moda bir tasarımda. Ön kısmında Home tuşu yer alıyor ve kalın çerçeveler gözlerden kaçmıyor. IP67 suya ve toza karşı dayanıklı bir tasarımı olan ürün, alüminyum çerçeve ve cam kaplama tasarıma sahip.

Telefonun ekranı 5.5 inch değerde ve tek elde kullanmak mümkün. Bu Retine HD ekran, 1080 x 1920 çözünürlüğe sahip ve hem dokunuşlara hızlı cevaplar veriyor hem de farklı açılardan bakılsa bile doygun renkler, net görüntüler sunabiliyor.

Ürünün arka tarafında dual kamera sistemini görüyoruz. Dual 12MP’lik bu kamera sistemi, optik görüntü sabitleme özelliğini barındırıyor ve 60FPS’de 4K videolar dahi çekmenize imkan sunuyor. Tabii hızlı ve yavaş çekim gibi seçenekleriniz de var.

Ön tarafta da 7MP kamera yer alıyor ve hem selfie’ler hem de görüntülü görüşmeleriniz için kaliteli sonuçlar alıyorsunuz. iPhone 8 Plus’ın kameralarının gayet başarılı olduğunu söylememiz gerek.

A11 biyonik çipiyle gelen telefon, 3GB RAM ve 64/256GB’lık depolama seçeneklerine sahip. Güncel iOS işletim sistemine güncellenebilen iPhone 8 Plus, stabil bir iOS deneyimi sunuyor ve Apple Store’da yer alıp da iPhone’lar için optimize edilmiş sayısız uygulamayı rahatlıkla kullanabilmenize imkân tanıyor.

Sonuç olarak toparlamak gerekirse iPhone 8 Plus, oldukça güçlü bir telefon. iOS işletim sisteminde iPhone’a özel olarak optimize edilmiş pek çok uygulamayla size gelişmiş bir deneyim sunuyor. General Mobile GM9 Pro ise, Android tarafında oldukça güncel bir telefon ve iPhone 8 Plus’a kıyasla daha uygun fiyatlı bir model. 8 Plus’ın başlangıç fiyatı 6.699 TL iken, GM 9 Pro ise 2199 TL. Yani daha uygun fiyata güncel bir akıllı telefon deneyimi yaşayabilirsiniz.

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