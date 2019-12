İlk Apple Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. 17 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish Yılın Şarkıcısı ve Yılın Söz Yazarı ödüllerini kazandı. Ünlü şarkıcının ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ adlı albümü de Apple Müzik Yılın Albümü seçildi. 31 yaşındaki şarkıcı Amerikalı rap şarkıcısı Lizzo, Yılın Çıkış Yapan Şarkıcısı ödülünü alırken, 20 yaşındaki Lil Nas X’in Old Town Road şarkısı Yılın Şarkısı oldu. Yılın Şarkıcısı, Yılın Söz Yazarı ve Yılın Çıkış Yapan Şarkıcısı ödülleri, Apple Müzik’in global editörleri tarafından seçildi. Yılın Albümü ve Yılın Şarkısı ödülleri de indirme verileri ve Apple Müzik’in dinleme alışkanlıklarına göre belirlendi.

Kutlama düzenlenecek

Ödüller için ABD’de Steve Jobs Theater’da bir kutlama düzenlenecek ve Billie Eilish sahne performansı sergileyecek.

Lil Nas X