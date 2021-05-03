Apple Watch ilerleyen dönemde kan şekerini de ölçebilir

Apple’ın kan değerlerini ölçen sensörler üreten bir şirket ile yaptığı anlaşma geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Apple’ın anlaştığı İngiltere merkezli Rockley Photonics şirketi kan şekeri, kan basıncı ve kandaki alkol seviyesinin ölçümünü gerçekleştiren sağlık ekipmanları üretiyor.

Apple’ın kan değerlerini ölçen sensörler üreten bir şirket ile yaptığı anlaşma geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Apple’ın anlaştığı İngiltere merkezli Rockley Photonics şirketi kan şekeri, kan basıncı ve kandaki alkol seviyesinin ölçümünü gerçekleştiren sağlık ekipmanları üretiyor.

Buna göre 2022 yılında çıkacak Apple Watch sayesinde kan şekeri ölçmek mümkün olacak. Yeni Apple Watch aynı zamanda kan basıncı ve kandaki alkol seviyesini de ölçebilecek.