Bilim & Teknoloji Apple Watch ilerleyen dönemde kan şekerini de ölçebilir

Apple Watch ilerleyen dönemde kan şekerini de ölçebilir

Bilim & Teknoloji

Apple Watch ilerleyen dönemde kan şekerini de ölçebilir

Apple Watch serisi ile gelen EKG özelliği büyük yankı uyandırmıştı. Apple şimdi de akıllı saatlerine kan şekeri izleme özelliği getirmeye hazırlanıyor.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 10:11 Son Güncelleme:
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Apple’ın kan değerlerini ölçen sensörler üreten bir şirket ile yaptığı anlaşma geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Apple’ın anlaştığı İngiltere merkezli Rockley Photonics şirketi kan şekeri, kan basıncı ve kandaki alkol seviyesinin ölçümünü gerçekleştiren sağlık ekipmanları üretiyor.

Apple’ın kan değerlerini ölçen sensörler üreten bir şirket ile yaptığı anlaşma geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Apple’ın anlaştığı İngiltere merkezli Rockley Photonics şirketi kan şekeri, kan basıncı ve kandaki alkol seviyesinin ölçümünü gerçekleştiren sağlık ekipmanları üretiyor.

Buna göre 2022 yılında çıkacak Apple Watch sayesinde kan şekeri ölçmek mümkün olacak. Yeni Apple Watch aynı zamanda kan basıncı ve kandaki alkol seviyesini de ölçebilecek.

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