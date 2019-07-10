Apple’ın kurucusu Wozniak: Facebook’u silin!

Wozniak; Facebook’taki bilgilerin başka şirketlere satıldığına dikkat çekti ve Facebook uygulaması aracılığıyla telefonların dinlenebileceğini kaydetti.

“GİZLİLİK SORUNU SANILDIĞINDAN DAHA BÜYÜK”

Wozniak, “Facebook’taki gizlilik sorunu sanıldığından çok daha büyük. Böyle bir güvenlik riskini almaya gerek yok.

Şu an telefonumun dinlenmediğini kim bilebilir? Özel hayatını korumak isteyenler Facebook hesaplarını silmeli” dedi.



