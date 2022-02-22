Araba alıp satacaklar mart ayına dikkat! İkinci el araçlar için...

İkinci el otomobil alım-satımı son günlerde yeniden ivme kazandı. Araç satışının yanı sıra kiralama şirketlerinin rezervasyonları da şimdiden dolmaya başladı. Uzmanlar, özellikle bahar aylarında bir artış yaşanması beklendiğini söyleyerek dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

İkinci el otomobil sektöründeki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Ancak müşterilerin araç satışı sırasında dikkat etmesi gereken hususlar oldukça önemli. Bahar aylarında artması beklenen satışlarda müşterilerin dikkati elden bırakmaması gerekiyor. Otostat Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan ve Ankara Oto Galericiler Derneği Başkan Yardımcısı Hamza Avcı araç satın alacakları uyardı.

'MART AYINDAN SONRA İKİNCİ ELDE ARTIŞ OLACAK'

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bahar aylarının gelmesiyle otomobil sektöründe bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Bu hareketliliğin özellikle ikinci el otomobillerde olacağını dile getiren uzmanlar, araç kiralama sektöründe de ciddi bir artış yaşandığını vurguladı. Otostat Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, mevsimsel olarak özellikle mart ayıyla birlikte ikincil el satışların kesinlikle artacağını ve bunun da sektördeki sirkülasyondan kaynaklandığını söyledi.

"İkinci el otomobilde fiyat düşer mi?" beklentisinin artık azaldığını, insanların bu dönemde tekrar alıma geçeceğinin altını çizen Gürman, kiralama trendinin de arttığını söyledi. Gülan, mart ayı ve sonrasının ikinci el otomobil sektörü için daha iyi geçeceğini çünkü artık şişmiş rakamların dengelendiğini hatırlattı.

"HER SENE BAHAR AYLARINDA HAREKETLİLİK OLUYOR"

Özellikle bahar aylarında yaşanması beklenen artışın oldukça normal olduğunu söyleyen Ankara Oto Galericiler Derneği Başkan Yardımcısı Hamza Avcı, "Her sene bahar aylarında otomobil satışlarında bir hareketlilik oluyor, bu hareketliliğe bağlı olarak da fiyatlarda yukarı doğru bir tırmanış oluyor. Havalar ısındıkça otomobil alım talebi artıyor, bu yıl da artacak" dedi.

'İKİNCİ EL SATIŞI YAPAN KURUMSAL FİRMALAR TERCİH EDİLMELİ'

İkinci el otomobil alımında dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Ziya Alp Gülan, araç satın alırken ekspertiz ofislerini tercih etmek gerektiğini ya da ikinci el otomobil satışı yapan kurumsal firmalardan satın almak gerektiğini söyledi.

Kurumsal firmaların uzatılmış garanti paketleriyle beraber araçlarını satışa sunduklarını, bir problem çıkarsa aracın sorumluluğunu üstlendiğini söyleyen Gülan, özellikle ikinci el otomobil satışı yapan kurumsal firmaların güvenilirliğine dikkat çekti. Gülan, müşterilerin mutlaka araç satın almadan önce ekspertiz ofisine gitmeleri gerektiğini ve TRAMER kayıtlarına baktırmanın çok önemli olduğunu iletti.

Ankara Oto Galericiler Derneği Başkan Yardımcısı Hamza Avcı, özetle TRAMER adı verilen sistemin hasar kaydı geçmişi olduğunu söyledi.

'ARAÇ DEĞERİNİN YÜZDE 10'UNU AŞMAMALI'

Bir aracın hasar geçmişi olup olmadığı, hasarın ne kadar olduğunu ortaya koyan bu sistemde hasar oranı yüksek olan araçların geçmişlerine dikkat etmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Avcı, hasar kaydı az olan araçların tercih edilmesinin daha doğru olduğunu söyledi.

Uzmanlara göre TRAMER tutarı atlanmaması gereken göstergelerden biri. Eğer TRAMER tutarı aracın ikinci el değerinin yüzde 10'unu aşıyorsa burada bir sıkıntı olabilir. O nedenle aracın lastiklerinden kaç kilometre yapıldığına kadar her bilgiyi detaylı şekilde incelemek gerekiyor.

'AIRBAG’LERİN YERİNE KAĞIT DOLDURUYORLAR'

Ziya Alp Gülan, bir aracın hasar aldığı anda herhangi bir bayi veya sigorta sisteminin dışında tamir ettirilmesinin TRAMER kayıtlarının dışında olmasının usule aykırı olduğunu söyledi. Bir aracın TRAMER kaydına işlenmesi için kayıtlı bir yerde tamir ettirmek gerektiğini vurgulayan Gülman, kötü niyetli kişilerin kayıtsız hasar tamiri yaparken airbag'lerin yerine kağıt doldurduğunu ve bu gibi durumların büyük sorunlara neden olduğunun altını çizdi.

SİGORTA KAYITLARINI KONTROL ETMEK İÇİN...

Bir müşterinin ikinci el araç satın alırken dikkat etmesi gereken bir başka hususun sigorta geçmişi olduğunu söyleyen Hamza Avcı da, "Bütün araçların sigorta geçmişlerinin kayıt altında tutulduğu bir sistem var. Müşteriler 5664’e mesaj atarak almayı planladıkları otomobille ilgili geçmiş bilgilere erişebilirler" bilgisini verdi.

'KİLOMETRESİNİN KAYDA GEÇMESİ GEREKİR'

Son olarak kilometre bilgisinde hileye başvuran satıcıların akıbetini değerlendiren Ziya Alp Gülan, bir aracın kilometre bilgisinin yanlış verilmesinin hapis cezası ile sonuçlandığını iletti.

Bu gibi durumların yaşanmaması için mutlaka otomobilin kilometresinin noterde işletilmesi gerektiğini vurgulayan Gülan, "Bir arabanın kilometresinin kayda geçmesi lazım çünkü sorun yaşanması durumunda bu arabanın takibi kolaylaşır" detayını paylaştı. Ziya Alp Gülan, noterde beyan usulünün çok önemli olduğunu ve otomobillerin alınıp satılırken kilometre kaydının tutulmasının usulsüzlüğün önüne geçecek bir çözüm olduğunu kaydetti.

Betül Yasemin Keskin / Milliyet.com.tr



