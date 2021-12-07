Ekonomi Araba sahiplerine müjde! MTV'ye indirim geliyor! Milyonlarca araç için yeni fiyat...

Araba sahiplerine müjde! MTV'ye indirim geliyor! Milyonlarca araç için yeni fiyat...

Ekonomi

Araba sahiplerine müjde! MTV'ye indirim geliyor! Milyonlarca araç için yeni fiyat...

MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) konusunda araç sahiplerini ilgilendiren son dakika gelişmesi...2022 yılı kapsamında yeniden değerleme oranı yüzde 36 olarak belirlenmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine verilen yetkiyi kullanarak 2022 MTV artışlarını yüzde 36 olarak değil, enflasyona yakın bir rakam olarak açıklaması bekleniyor. MTV'ye indirim yolda. Tüm otomobiller MTV ödemelerinde indirimden yararlanacak. İşte 25 milyon araba sahibini ilgilendiren son dakika haberinin detayları...

07 Aralık 2021, Salı 09:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Araç sahibi herkesi yakından ilgilendiren Motorlu Taşılar Vergisi (MTV) konusunda yeni bir beklenti oluştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da belirlenen oranın daha az uygulanması için yetki kullanacağı belirtiliyor. Yılbaşında yüzde 36.2 oranında artması gerekecek MTV’nin resmi enflasyon kadar uygulanması bekleniyor.

FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI FORMÜL ARAYIŞI

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yüzde 36.2’lik artış yerine Enflasyon oranı kadar yani yüzde 21 seviyesinde artış olabileceği ifade ediliyor. Edinilen bilgiye göre, ekonomide yaşanan sorunlar ve enflasyon nedeniyle, fiyat artışlarının vatandaşta yarattığı sıkıntıyı azaltmak için formül arayışları sürüyor.

MTV'DE YENİ ADIM ERDOĞAN'IN KARARIYLA ATILACAK

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Asgari ücret ve 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar sürerken, yeni bir adımın MTV’de Cumhurbaşkanlığı kararıyla atılacağı öne sürüldü. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yeniden değerleme oranına göre çeşitli Vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlendi. Bu oranın yeni yıl için yüzde 36.2 olarak uygulanacağı açıklandı. Dolayısıyla MTV’de yapılacak düzenlemenin de bu oranda arttırılması gerekecek.

25 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ SAHİBİ...

Ancak, 25 milyondan fazla araç sahibi için oldukça yüksek vergi anlamına gelen bu oranların revize edilmesi gündeme geldi. AK Parti kulislerinde, Cumhurbaşkanının bu oranı yüzde 50 oranında düşürme yetkisinin bulunduğu, yetkisini 2020 yılında kullanarak, MTV’deki yüzde 22.57’lik artışı, yüzde 12’ye düşürdüğü anımsatıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MTV'DE İNDİRİM YETKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren MTV’ye ilişkin artış konusunda bu yıl da Indirim yetkisini kullanacağı öne sürüldü. İndirime ilişkin kararın yıl sonuna kadar açıklanması gerektiğini belirten AK Parti ekonomi kurmayları, bu oranın enflasyonla sınırlı tutulabileceği, artışın yüzde 21 olarak belirlenebileceğini iddia ettiler.

Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
20 yılda 5 yıl yıpranma veriliyor
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
530 yıldır birlikteyiz
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
İrlanda’nın kaderini değiştiren siyasetçi: Bertie Ahern
Oral Çalışlar
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Gecikilen her gün fiyat artıyor! Erken rezervasyonda indirimin zirvesi
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Aklınıza takılanlar
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 7 Aralık çeyrek altın ne kadar? Gram altın ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL? İşte güncel altın fiyatları