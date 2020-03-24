Arabalı sinemaların devri yeniden açılıyor

Corona virüs nedeniyle insanların evde kalmasını sağlamak için sosyalleştikleri, toplu halde bir arada oldukları yerlerin kapatılması ilk önlem oldu. Barlar ve kafelerle birlikte insanların 50'şer santimetre arayla oturdukları tiyatro ve sinemalar ikinci hedef oldu. İtalya, geçici süreliğine koltukların arasında üçer kişilik boşluk bırakma uygulamasına geçti, ancak bu da yeterli olmadı. Corona virüse boyun eğen İtalya'da da sinemalar kısa sürede kapandı.

Corona virüsten enfekte olanların sayısının 9 bine dayandığı Güney Kore'de, yetkililerin 'evde kalın' çağrıısyla ülke genelinde gişe rakamları dibe vurunca başkent Seul'de arabalı sinemaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Arabalı sinemanın sahibi, "Hafta içi satışlarımızda yüzde 10-20’lik bir artış var, hafta sonlarıysa tüm biletler satılıyor. Koronavirüs salgını sonrasında kesinlikle çok daha fazla çağrı ve internet sorgusu alıyoruz" diye konuştu.

Durum farklı değil

ABD'de durum farklı değil. Salgının yaygınlaşmasıyla sinemaseverler soluğu arabalı sinemalarda aldı. Invisible Man filminin gösterime girdiği, 30 sinema salonundan 20'si filmi açık havada gösterdi. Teksas eyaletindeki The Showboat Arabalı Sineması, yeni bir filmin gelmediği haftalarda yüzde 40 oranında bilet satıldığını ancak geçtiğimiz hafta bunda yüzde 40'lık bir artış görüldüğünü ifade ediyor. Hal böyle olunca normalde yalnızca hafta sonları açılan arabalı sinemanın, hafta boyu açık kalmasına karar verildi.

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