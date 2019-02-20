Arabası olanlar dikkat! Plakanız yasa dışı olabilir

Sosyal medyada APP plaka satışları devam ediyor. 2017 yılında yasaklanan APP plakalar birçok otomobilde hala takılı bulunuyor.

Polis uygulama noktasında standart dışı plaka olmasından dolayı araçlara ceza kesiliyor. APP plaka basanlar ise her şeyin yasal olduğunu iddia ediyorlar. APP plakalar kalın karakterli oluyor ve plakanın neredeyse tamamını kaplıyor. Bu nedenle trafik kameraları tarafından karakterler tanınmayabiliyor.

APP PLAKA 90 LİRA!

Sosyal medya üzerinden yasa dışı yollarla edinilen APP plakalar 90 liradan satılıyor. Kargo ile gönderimi sağlayan satıcılar, polis çevirmelerinde herhangi bir cezaya tabi olmadığını, plaka üzerindeki mührün ise Şoförler Odası tarafından basıldığını iddia ediyorlar. Bazı satıcılar ise APP plakaların muayeneden sorunsuz geçtiğini belirtiyor.

TŞOF BAŞKANI APAYDIN: TAMAMI SAHTEDİR!

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın konuya ilişkin olarak açıklamada bulundu. Apaydın, “APP plakaların tamamı sahtedir. Bulundurmak, kullanmak, araçlara takmak suçtur. Bu kişilerle mücadelemiz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da APP plaka yapan yere baskın gerçekleşti, birçok plaka ve basımında kullanılan ekipmanlar ele geçirildi. Bu işi yapan kişiler de gözaltına alındı, mahkemeye sevk edildi” dedi.

TÜRKİYE’DE SADECE TŞOF BASMAYA YETKİLİ

Apaydın, plaka basımlarının Türkiye genelinde sadece Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından gerçekleştirildiğini, bunun dışında basım yapanların tamamının sahte olduğunu belirtti. Apaydın, plakaların üzerinde bulunan mührün 2017 yılında darphanede yapıldığını ancak mührün de sahtesini APP plaka satanların yaptığını söyledi. APP plakaların muayeneden de geçmediğini Apaydın sözlerine ekledi.

APP PLAKASI OLANLAR NE YAPMALI?

APP plakaya sahip otomobil kullanıcıları standart dışı plaka bulundurduklarından Trafik Şube Müdürlükleri’ne başvurması gerekiyor. Herhangi bir Trafik Şube Müdürlüğü’ne APP plakalarla gidip plaka yenileme başvurusu yapılıyor. Başvuru sonrası emniyetin vermiş olduğu plaka basım evrakıyla birlikte hemen her ilçede olan TŞOF Plaka Basım Atölyesi’ne gidilerek yasal olan plakaların basılması sağlanıyor. Plakaların çiftinin basım ücreti 42 lira. Yeni yasal plaka bastırmanız halinde plaka üzerine kesinlikle vida, delik, herhangi bir simge, çıkartma yapıştırılmamalı. Çok hızlı gerçekleşen işlemle birlikte yeni plakanıza yaklaşık 30 dakikada sahip olabilirsiniz. (Hürriyet)