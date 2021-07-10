Araç alacaklar dikkat! Faizler düştü piyasa hareketlendi

Audi, A3, Q3 ve Q2 modellerini 19 Temmuz tarihine kadar özel fırsatlarla satışa sunuyor. Kampanya kapsamında, Q3 ve Q3 Sportback modellerinde de 200 bin TL‘ye 24 ay geri ödemede yüzde 0,99 faiz oranı uygulanıyor. A3 model ailesinin Sportback 30 Turbo FSI 110 hp S line S tronic ve 35 Turbo FSI 150 hp Advanced/S line S tronic versiyonlarına 18 ay geri ödemede 150 bin TL’ye yüzde 0,99 faiz oranının uygulandığı kampanyada ailenin sedan üyesi 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic için de 18 ay geri ödemeli 150 bin TL krediye yüzde 0,99 oranlarında faiz imkanı sunuluyor.

ZİYARETÇİLERE İNDİRİM

DS Automobiles 9-12 Temmuz tarihlerinde “DS Özel Satış Günleri” düzenliyor. Özel Satış Günleri’ne gelen tüm katılımcılar otomobillere daha avantajlı koşullarda da sahip olabilecekler. Marka Türkiye genelindeki beşinci DS STORE’u da geçtiğimiz günlerde Bodrum’da hizmete açmıştı.

31 Temmuz’a kadar geçerli olacak D-Max kampanyası 100.000 TL 12 ay için %0.49 faizle sunuluyor. Pick-up segmentinin oyuncusu, 2020 yılında tamamen yenilenen D-Max 4 farklı donanım seviyesi ile farklı müşteri beklentilerini karşılamayı hedefliyor

MERCEDES'TEN FIRSAT

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan otomobillerde 355.000 TL krediye bu aya özel, 12 ay, %0,59 faizli kredi fırsatları sunuluyor. Yeni GLB ise Temmuz ayında 355.000 TL, 12 ay, %1,44 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor. E-Serisi Sedan otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Temmuz ayına özel, 500.000 TL’ye, 12 ay, %1,44 faiz oranı fırsatı mevcut. Mercedes-Benz Certified: Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise Temmuz ayına özel 36 aya kadar %1,71 faiz fırsatı sunuluyor.

SIFIR FAİZ

Hafif ticari Vito’ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde, 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz avantajından yararlanabilecek. Sprinter’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz avantajından faydalanabilecek.

Opel’in Temmuz ayı boyunca geçerli olacak kampanyası kapsamında, yeni Crossland 12 ay boyunca %0 faiz seçeneğiyle; Yeni Mokka, Grandland X ve Insignia ise 18 ay boyunca %0,99 faiz fırsatı ile satın alınabiliyor. Crossland’in fiyatları ise 227.900 TL’den başlıyor. Yeni Mokka’ya 100.000 TL kredi için 18 ay boyunca %0,99 faiz oranıyla sahip olunabiliyor. Mokka’da fiyatlar 365.900 TL’den başlıyor.

BMW, Temmuz ayı sonuna kadar sürecek olan yaz kampanyasıyla en yeni modellerini cazip fırsatlarla sunuyor. BMW 1 Serisi, Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé, BMW 2 Serisi Active Tourer, BMW 3 Serisi, Yeni BMW 5 Serisi, BMW X1 ve BMW X2 modellerinde kampanya kapsamında %0 sıfır faizli kredi fırsatı ve takas desteği otomobil tutkunlarına sunuluyor. BMW 3 Serisi ve sportif business sedan Yeni BMW 5 Serisi modelleri içinse 12 aylık vadeli kredi kullanımlarında %0 faizli kredi ve takas desteği sunuluyor. Ayrıca BMW X1 ve BMW X2 modellerine de %0 faizli kredi ve takas desteğiyle Temmuz ayı boyunca sahip olunabiliyor.

10 BİN TL İNDİRİM

Ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan fırsatlar kapsamında; Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, 90 bin TL için 12 ay %0 faizli kredi imkânıyla veya 10 bin TL’lik indirimle 406 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Yeni Citroen C3 ise 36 bin TL için 12 ay %0,99 faizli kredi imkânı kullanılarak 181 bin 800 TL’lik fiyatıyla tercih edilebiliyor. C4 de, 230 bin TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. resimli

PEUGEOT 208, 16.000 TL için 12 ay %0 faizli kredi veya 36.000 TL için 12 ay %0,99 seçenekleriyle temmuzda dikkatleri çekiyor. PEUGEOT 208’de fiyatlar 199.0000 TL’den başlıyor. PEUGEOT 508 ise 90.000 TL için 12 ay %0 faiz fırsatıyla satışa sunulmakta. Resimli

Temmuz ayına özel Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sağlanıyor. Picanto, Rio, Stonic, Ceed modelleri 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile satışa sunuluyor. SUV modeli Sportage, temmuz ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

ARAÇ BAKIMI

Brisa’nın hayata geçirdiği hızlı araç bakım servis zinciri Otopratik, “online araç bakım fiyat teklifi” hizmetini Temmuz ayında hayata geçirdi. Türkiye’de sektörde bir ilk olarak hayata geçen hizmet Otopratik’in yenilenen websitesi otopratik.com.tr üzerinden araç sahiplerine sunuluyor. Araç sahipleri, kendi araç bilgilerini girerek, anında ve kolayca araçlarının bakım ve onarım fiyatlarını görebiliyor.

Temmuz ayında Renault, sıfır faiz, takas indirimi ve avantajlı fiyatları tüketicilerle buluşturuyor. 2021 model yılı otomobillerden Taliant'ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg ve Yeni Clio'nun Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla* sahiplerini bekliyor. Renault’un B-Sedan segmentindeki yeni temsilcisi Taliant’ın yanı sıra, Yeni Clio ve Megane Sedan'ın 2021 model yılı versiyonlarında 3 bin TL'lik takas indirimi** sunuluyor.

ÖDEME ERTELEME

Temmuz ayında bir Dacia sahibi olmak isteyenler, kredi taksiti ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleyebiliyor. 1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indiriminden de yararlanılabilen kampanya kapsamında*, 1 yıl uzatılmış garanti ve ilk periyodik bakım paketi de sunuluyor. Sınırlı sayıdaki 2021 model yılı araçlardan Duster Comfort ECO- G 100 bg 4x2 versiyonu, 193 bin 400 TL’den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşuyor.

SEAT’ın önemli modeli Leon, yeni motor ve donanım seçeneklerine kavuştu. Leon’un yeni 1.5 eTSI ACT DSG otomatik vites seçeneği 150 HP güç üretiyor. Leon’un DSG seçenekleri 48V hafif-hibrit (mHEV) teknolojisine sahip. Yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinde iyileşme sağlayan eTSI olarak adlandırılan bu sistem, araca kalkış esnasında destek sağlamak amacıyla devreye giriyor. Yeni Leon 1.5 eTSI 150 HP DSG motor seçeneği, yeni donanım seviyeleri Xcellence ve FR ile alınabiliyor. Yeni modellere bu ay lansman fiyatlarıyla sahip olunacak.

FAİZ DOPİNGİ

Honda, Civic Sedan modellerine yönelik Temmuz ayına özel kredi kampanyası başlattı. Civic Sedan modellerine özel 90 bin TL’ye kadar kredilerde yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunuluyor. Honda CR-V modellerinde de Temmuz ayına özel olarak 150 bin TL kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği sağlanıyor. resimli



