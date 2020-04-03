Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Corona virüs salgının etkisinin artması nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı aracının muayene süresi gelenlere 3 ay süre tanıdı.
03 Nisan 2020, Cuma 09:27 Son Güncelleme:
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Corona virüs tüm dünyada etkisini artırarak devam ediyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkılması tavsiye edilmezken hayatı kolaylaştıracak adımlar hükümet tarafından atılıyor.
Motorlu taşıt sahibi olan ve aracının muayene süresi gelenler için Ulaştırma Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikte değişikliğe gitti.
Corona virüs salgını nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanındı. Üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması şartı getirildi.
Bu süre gerektiği takdirde Bakanlıkça uzatılabilecek.
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