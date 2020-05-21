Araç muayenede son durum

Corona virüs salgınının yayılımının azalmasının ardından 11 Mayıs itibarıyla normalleşme süreci başladı. Bu süreçte işyerlerinin kapalı olması ve kısıtlı sokağa çıkma yasakları nedeniyle ertelenen işler yavaş yavaş aradan çıkarılıyor. Araç bakımı da bunlardan biri. 23 milyon araç sahibi var. Peki araç muayene istasyonları açık mı? Araç muayeneleri ertelendi mi? Araç muayenesi gelenler ne yapacak? 65 yaş üstü için durum ne?

İşte konuyla ilgili merak edilenler...

Gecikme bedeli yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; 3 Nisan’dan 3 Temmuz saat 23:59’a kadar olan bu 3 aylık sürede muayenesi dolan araçlar 17 Ağustos’a (dahil) kadar muayenesini yaptırabilecek. Bu durumda gecikme bedeli alınmayacak. Yani bu konuda yeterli süre mevcut. Buna karşılık zorunlu olmasa da isteyen araç sahipleri muayene işlemini sokağa çıkma yasağı olan günler haricinde gerçekleştirebiliyor.

3 Nisan'dan önceyse

Pandemi süreci nedeniyle yapılan araç muayene ertelemesinde ince bir nokta var. Eğer 3 Nisan’dan önce süresi dolmasına rağmen araç muayenesi yaptırılmadıysa bu tarihten önceki gecikme bedelleri alınacak. Yine söz konusu araç muayenesi 3 Temmuz’dan sonra yaptırılırsa 3 Nisan ila 3 Temmuz dönemi dışında kalan sürelerin gecikme bedelleri tahsil edilecek. Burada 3 aylık muafiyet söz konusu olacak.

Ticari araçlar

Her yıl muayeneye gitmesi gereken ticari araçlara da 3 Nisan-3 Temmuz dönemi için idari yaptırım uygulanmayacak. Ancak bu araç sahiplerine taşıdıkları can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için muayenenin geciktirilmemesi tavsiye ediliyor.

Yaşlıya daha fazla süre

Bu süreçte özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlara ek imkanlar tanındı. Normalde 3 Nisan itibarıyla tanınan araç muayene muafiyeti, sokağa çıkma yasağı devam eden 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlıklara bulunanlarda 22 Mart itibarıyla geçerli. Söz konusu tarihten sonra muayene süresi dolan bu gruptaki vatandaşlar, araç muayene işlemlerini 17 Ağustos’a kadar yaptırabilecek. Burada yasağın kalkacağı tarihte belirleyici olacak.

Randevular başladı

Türkiye’de periyodik araç muayenesinde yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK, sokağa çıkma kısıtı kapsamında olmayan araçlar için Türkiye’deki tüm istasyonlarının açık olduğunu ve araç muayene hizmetinin devam ettiğini duyurdu. Daha sonraki süreçte yoğunluktan etkilenmek istemeyenler şimdiden araç muayenesini yaptırabilir. Randevular ‘tuvturk.com.tr’ internet sitesi ve ‘0850 222 88 88’ numaralı çağrı merkezinden ‘ücretsiz’ alınabiliyor.

Her arabaya ayrı kılıf

Muayene istasyonlarında alınan önlemler şöyle:

1 metrelik sosyal mesafe korunacak. Banko ve bekleme sırası arasında güvenlik şeridi oluşturuldu.

Müşteri kabul bankolarına cam siperlik yerleştirildi.

Müşteri kabul alanlarına sırayla müşteri alınacak.

İstasyonlar dezenfekte ediliyor ve gün boyu havalandırılıyor.

Çalışanlara maske, eldiven, el dezenfektanı ve kolonya tedarik ediliyor.

Her muayeneden önce ve sonra, muayene teknisyenleri ellerini dezenfekte ediyor ve her bir araç için ayrı koltuk kılıfları kullanılıyor.

Ayrıca yurtdışına giriş çıkış yapan ticari araçlar için zorunlu olan yola elverişlilik muayeneleri için özel koruyucu malzemeler kullanılıyor.







