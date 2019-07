Araç muayenesine gitmeden dikkat!

Trafikteki araçların teknik şartlara uyup uymadığının tespit edilebilmesi için belirli aralıklarla muayene işlemi yapılıyor. Bu, can güvenliği için devlet tarafından zorunu tutuluyor. Periyodik muayenede tek yetkili kuruluş ise TÜVTÜRK. Aracın muayene tarihi, daha önce muayeneye gelinmiş olunan tarih üzerinden hesaplanarak ruhsata işleniyor.

KAÇ YILDA BİR?

Aracınız eğer hususi ve ‘sıfır’ ise 3 yıl sonra, diğer yıllar ise 2 yılda bir muayene tabi tutuluyor. Ticari araçların ise her yıl muayene edilmesi şart. İki veya üç tekerlekli araçlar ve bunların her türlü römorkları ise ilk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayeneye tabi tutuluyor. Muayenesi yapılan araçlara, muayeneden geçemediği takdirde eksikliklerinin tamamlanması için bir ay süre veriliyor.

CEZA VARSA ÖDEYİN

Online randevu alınarak yaptırılan muayene işlemi öncesi aracınızın ödenmemiş trafik cezası, zorunlu trafik sigortası ücreti veya vergisi varsa, randevu almış olsanız dahi aracınızı muayene ettiremiyorsunuz. Çoğu şehir merkezlerinden uzak olan muayene istasyonlarından eli boş dönmemek için sizlere özel bir rehber hazırladık. Aracınızın ‘ağır kusurlu’ olarak belgelenmemesi için bu basit kuralları not etmenizde büyük fayda var.

RANDEVU NASIL ALINIR?

tuvturk.com.tr internet adresine girip ana ekrandaki ‘ücretsiz randevu’ bölümüne aracınızın plakasını, ruhsat numarasını ve muayene yaptıracağınız şehri seçmeniz gerekiyor. Daha sonra ise devam butonuna bastığınızda ‘sayfa’ sizi otomatik olarak yönlendiriyor. Ayrıca pazar hariç 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet veren ‘0850 222 88 88’ numaralı çağrı merkezinden de randevu alabilirsiniz.

ÜCRETLER NAKİT

Muayene fiyatları

*Otobüs, kamyon, çekici ve tankerde 377.60 TL

*Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 279.66 TL

*Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet 142.78 TL nakit olarak alınıyor.

NOT: Kredi kartınıza güvenip yanınıza nakit almamazlık etmeyin.

PÜF NOKTALAR

Aracın tüm ön ve arka aydınlatma sistemleri, sinyaller, iç aydınlatma ve geri vites lambası çalışır durumda olmalı.

»Ön ve varsa arka cam yıkama sistemleri çalışır durumda, aynaları da eksiksiz ve hasarsız bulunmalı.

»Emniyet kemerleri, tam ve çalışır durumda olmalı. »Frenler kusursuz olmalı, elektrik aksamı, silecek pompası iyi çalışmalı, kaportada ve şaside çürük olmamalı.

»Binek araçlarda kamyonet ve minibüslerde yangın tüpü, ilk yardım çantası, 2 adet üçgen reflektör bulunmalı.

»Yolcu sayısı 26’ya kadar olan otobüsler için 2 adet 2 kg, yolcu sayısı 26’ dan fazla olan otobüsler için toplam 6 kg kapasiteli yangın tüpü olmalı.

»Lastiklerde yarık, yırtık, olmamalı.

EGZOZ İÇİN

Egzoz emisyon ölçümü muayenesi yaptırmamak ‘ağır kusur’ olarak kabul ediliyordu. Ancak 16 Ocak 2019 itibarıyla bu kural ‘hafif kusurlu’ kapsamına alındı. Egzoz emisyon ölçümü yaptırmak isteyen vatandaşlar bu hizmeti istasyonlardan 65 TL karşılığında alabiliyor. Ayrıca bu ölçümler istasyonlar dışındaki pek çok otomobil servisinde de yaptırılabiliyor.

DERECELENDİRME

Muayeneye giderken ruhsatla birlikte kimlik numarasını gösteren nüfus kağıdı, ehliyet ya da pasaport, LPG/ CNG’li araçlar için ayrıca yakıt sistemi montaj belgesi yanınızda bulunmalı. Muayene tarihi geçmiş otomobillerin satışına izin verilmediği unutulmamalı. Kontroller sonucu araçlar, ‘kusursuz’, ‘hafif kusurlu’, ‘ağır kusurlu’ olmak üzere derecelendiriliyor. Araç ağır kusurluysa sorunların 1 ay içinde çözülüp yeniden muayene yaptırılması gerekiyor. Bu sürede yaptırılan araçlar için yeniden muayene ücreti alınmıyor.

VAKTİNİZ YOKSA...

Aracını muayeneye götürmek için vakit bulamayanlara ise Türkiye’nin neresinde olursanız olun 200-300 TL arasında bir ücret karşılığında bu hizmeti veren pek çok şirket var. Bunları internet arama motorundan ‘araç muayene hizmeti’ şeklinde aratırsanız kolaylıkla bulabilirsiniz. Araç eğer şirket üzerine ise bu hizmeti veren şirkete yetkilendirme yazısı verilmesi gerekiyor.

»Plakanın araca vida ile tutturulması ağır kusur kabul ediliyor. Vidalı plakalar şoförler odasından değiştiriliyor.