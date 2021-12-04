Ekonomi Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi: 1,65'e düştü!

Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi: 1,65'e düştü!

Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi: 1,65'e düştü!

Trafik kazalarında iskonto oranı yüzde 1,80'den yüzde 1,65’e indirildi. Araç hasarlarının onarımında ise öncelikle orijinal parça kullanımı şartı getirildi. İşte detaylar...

04 Aralık 2021, Cumartesi 16:56 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete’de bugün yayımlanan karara göre zorunlu trafik sigortasının genel şartlarında değişiklik yapıldı. Karara göre araç hasarlarının onarımında öncelikle orijinal parça kullanımı şartı getirildi. Bunun mümkün olmadığı ya da hak sahibinin onayının alınması halinde hasar gören parça, eşdeğer bir parça ile değiştirilebilecek.

Yapılan düzenlemeyle araçların onarımında zarar görenlerle sigoİSKONTO ORANI DEĞİŞTİ

rtacıların arasındaki en önemli uyuşmazlık noktasının giderilmesi amaçlanıyor.

İlgili karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) açıklamasıyla duyuruldu. Açıklamada, trafik kazalarında iskonto oranının yüzde 1.80’den yüzde 1.65'e indirildiği belirtildi.

İskonto oranı, trafik kazaları sonucunda bedeni olarak zarar gören kişilere ve hak sahiplerine ödenecek tazminatın en önemli belirleyici unsurlarından biri olarak niteleniyor.


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