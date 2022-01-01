Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gitti.

Dünkü Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yapılan değişiklikle birlikte, zorunlu trafik sigortasında tavan prim 1 Şubat 2022'den itibaren yüzde 20 oranında artırıldı. Bununla birlikte yine aynı tarihte geçerli olmak üzere aylık tavan artışların yüzde 1,5 olarak uygulanacağı kararı verildi.

Trafik sigorta poliçesinin iptali durumunda ise, sigorta şirketine tahakkuk eden primin 40 TL’den az olamayacağı, bu primin 32 TL'sinin acente komisyonu olarak tahakkuk ettirileceği hüküm altına alındı.

Ayrıca, yönetmeliğe eklenen bir ek madde ile SEDDK'nın araçların yakıt cinsine ve emisyon değerlerine göre prim indirim ve artırım oranlarına ek olarak yüzde 10'a kadar indirim veya artırım uygulamaları getirebileceği karara bağlandı.

Düzenlemenin sigorta şirketleri için ciddi zararlar yazılan trafik sigortası tarafında "kurtarıcı olduğu" değerlendiriliyor.

Sigorta şirketleri, maliyetlerin çok arttığını, devletin belirlediği fiyat artış oranının yetersiz kaldığını ve prim artışının kaçınılmaz hale geldiğini dile getiriyordu.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o duyuru:

MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Kurum, araçların yakıt cinsine ve emisyon değerlerine göre bu Yönetmelikte düzenlenen prim indirim ve artırım oranlarına ek olarak %10’a kadar indirim veya artırım uygulamaları getirebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda, sigorta şirketine tahakkuk eden prim 40 TL’den az olamaz. Bu primin 32 TL’si acente komisyonu olarak tahakkuk ettirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu fıkrada belirlenen azami prim tutarları, 2022 yılı Şubat ayından itibaren aylık %1,5 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak arttırılacaktır.”

“(10) 1/2/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2022 yılı Ocak ayında uygulanan azami primlere %20 eklenerek uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 1/2/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.