Ekonomi Araç sahiplerine müjde: Benzine bu gece indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde: Benzine bu gece indirim geliyor

Ekonomi

Araç sahiplerine müjde: Benzine bu gece indirim geliyor

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 19 kuruş indirim bekleniyor.

22 Eylül 2020, Salı 10:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Corona virüs salgınında vaka sayılarının yeniden artışa geçmesiyle ortaya çıkan kaygılar petrol fiyatlarını vurdu. Petrol fiyatlarında yüzde 4'e yakın düşüşler sonrası iç piyasada kullanılan akaryakıt ürünleri için de indirim gündeme geldi. Uzmanlardan alınan bilgiye göre bu gece benzinde 19 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol fiyatlarında yüzde 4'e yakın düşüşler sonrası iç piyasada kullanılan akaryakıt ürünleri için de indirim gündeme geldi.

Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatında 19 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

İlgili Haberler
Çalışanlar dikkat! Maske takmamak tazminatsız kovulma sebebi sayıldı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Korona günlerinde etkinlik olmalı mı?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Meral Akşener, “Kürt” dedi, “Zaza” dedi, “Ali” dedi...
Oral Çalışlar
Özlem Denizmen
Finansal 'İyilik hali'
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hakem heyetinden özel okullar için emsal 'iade' kararı