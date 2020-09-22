Araç sahiplerine müjde: Benzine bu gece indirim geliyor

Corona virüs salgınında vaka sayılarının yeniden artışa geçmesiyle ortaya çıkan kaygılar petrol fiyatlarını vurdu. Petrol fiyatlarında yüzde 4'e yakın düşüşler sonrası iç piyasada kullanılan akaryakıt ürünleri için de indirim gündeme geldi. Uzmanlardan alınan bilgiye göre bu gece benzinde 19 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol fiyatlarında yüzde 4'e yakın düşüşler sonrası iç piyasada kullanılan akaryakıt ürünleri için de indirim gündeme geldi.

Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatında 19 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

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