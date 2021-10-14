Araç ve ev kiralayan herkes bu cezayı alabilir! Flaş karar…

Murat Faruk Özbay (62), uzun yıllardır müşterisi olduğu Duru Otomotiv Turizm şirketinden 2 yıllığına bir araç kiraladı. Aylık 3 bin 450 liralık kiralama bedeli olan sözleşme Nisan 2018 tarihliydi.

Taraflar sözleşmeyi imzaladı ve Özbay aracı teslim aldı. Ancak 7-8 ay sonra aylık ödemelerde gecikme yaşanmaya başladı. Özbay’ın şirketi, 15-20 gün gecikmeli de olsa ödemeleri gönderdi. Kiralama şirketi, 15 Şubat 2019’da Özbay’ın şirketine ihtarname gönderdi. İhtarnamede özetle “Aylık ödemeleri zamanında yapmadınız. Vadesi geçmiş 8 bin 906 lira ile sözleşme gereği gelecek ayların da bedeli olan 52 bin 923 TL ile birlikte 61 bin 829 TL’yi 7 gün içinde ödeyin, aracı da derhal iade edin” denildi. İhtarname sonrası şirket ödemeyi yaptı, aracın iadesi için ise Özbay “Araç şehir dışında. Gelir gelmez iade ederiz” şeklinde bilgi verdi.

7 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Hürriyet'in haberine göre; Ancak kiralama şirketi Özbay hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan 28 Mayıs 2019 tarihli başvuruda Özbay’ın aracı zamanında teslim etmeyerek ‘Güveni kötüye kullanma, emniyeti suiistimal ve dolandırıcılık’ suçu işlediği iddia edildi.

Özbay hakkında, başvurudan bir ay sonra, 1 yıldan 7 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunmasını yapan Özbay “İlerleyen zamanlarda firmamızda maddi anlamda sıkıntı oldu. Üç kez, aylık ödemelerde 15-20 günlük sarkmalar oldu. Biz firma ile görüştük. Kötü bir niyet olmadığını, eski bir müşteri olduğumuzu söyledik. Aracın teslim edilmesini istediler. O sırada araç İstanbul dışındaydı. Biraz beklemelerini rica ettik ve 12-13 Haziran gibi araç gelince teslim ettik” diye konuştu.

5 YIL DENETİME TABİ

Koronavirüs nedeni ile uzayan yargılama sonrası Mahkeme geçen günlerde kararını verdi. Duruşma savcısı Naci Kanık, suçun oluşmadığını belirterek Özbay’ın beraati yönünde talepte bulundu. Mahkeme, Özbay’ın “Hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma” suçunu işlediği gerekçesi ile 1 yıl hapis 5 gün adli para cezası verdi. Mahkeme, Özbay’ın adli sicil kaydının olmaması ve duruşmadaki tutumu nedeni ile cezayı 3 ay 10 güne indirdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme Özbay’ın 5 yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti.

KARAR ÇOK SAYIDA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Karara ilişkin değerlendirme yapan Av. Müslüm Karataş “25 yıllık avukatım böyle bir ceza görmedim. Karar bize şok geçirtti. Bu karar, araç veya ev kiralayan ev herkesi ilgilendiriyor. Karar, aracı teslim etmeyen veya evi zamanında boşaltmayan herkesin böylesi bir ceza ile karşı karşıya kalabileceğini ortaya koyuyor. Hem biz hem duruşma savcısı karara itiraz ettik. Ancak, ilgili ağır ceza mahkemesi ret kararı verdi. Böylece karar kesinleşti” diye konuştu.