Çay ve kahve keyfinize keyif katacak Arap kadayıfı tarifi, evde yapılması kolay şahane bir lezzet. Peki, Arap kadayıfı nasıl yapılır? Yedikçe yedirten ve tadına doyum olmayan Arap kadayıfı tarifi, hazırlanışı, gerekli malzemeler, yapılışı, püf noktası...

ARAP KADAYIFI TARİFİ

Arap kadayıfı malzemeler

1.5 su bardağı süt

1.5 su bardağı su

2.5 su bardağı un

2 çay kaşığı kuru maya

2 çay kaşığı şeker

2 çay kaşığı kurutulmuş portakal turunç kabuğu tozu

İç için;

1 kase iri dövülmüş ceviz

1/2 (yarım) çay kaşığı tarçın

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker

3.5 su bardağı su

1/2 (yarım) limon suyu

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Üzerine;

Antep fıstığı

ARAP KADAYIFI YAPILIŞI

Orta boy tencereye şekeri ve suyu koyun.

Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın.

20 dakika kaynasın.

Ocaktan indirmeden bir iki dakika önce, yarım limon suyunu sıkın.

Şerbeti soğumaya bırakın.

Derin bir kasenin içine önce sıvıları ekleyin.

Arkasından maya, şeker ve unu ekleyerek mikserle karıştırın.

Hamur, krep hamuru kıvamında olacak.

Mayanın aktifleşmesi için, ağzını streç film ile kapatın, üzerini örterek ortalama 1 saat beklemeye alın.

Yanmaz yapılmaz tavaya çok az yağ döküp etrafa yayın.

Kepçe yardımıyla ilk hamuru tavaya dökün.

Hamurun sadece altını pişirin.

Üstü göz göz olacak, ıslaklık kalmayacak.

Bir tabağa üst üste gelmeyecek şekilde pişen Arap kadayıflarını dizin.

Hepsi bittikten sonra, ortasına bir tatlı kaşığı cevizli, tarçınlı iç harcından koyun.

Kenarlarını baş parmağınız ve işaret parmağınızı yavaş yavaş sıkarak kapatın.

Hepsinin içine cevizli iç harcını koyduktan sonra, tavaya bol yağ koyarak hepsini tek tek kızartın.

Kızarttığınız Arap kadayıflarını soğuk şerbetin içine atın.

Bir iki dakika şerbetin içinde kalabilir.

Şerbetin içinden servis tabağına alın.

Bütün hamurlara aynı işlemi yapın.

Servis tabağının üzerine bir iki kaşık şerbet gezdirmeyi ihmal etmeyin.



