Aras Bulut İynemli iddiaları doğruladı

Cumhuriyet'in 100. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı bir sinema projesi için çalışmalara başlandığı ortaya çıkmış ve filmde Atatürk'ü Aras Bulut İynemli'nin canlandıracağı iddia edilmişti.

Reklam yüzü olduğu markanın Ortaköy'deki basın lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, haberleri doğruladı.

İynemli yaptığı açıklamada, "Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan bir projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur. Tüm ekip heyecanlıyız. Projeyle ilgili çok bilgi veremiyorum, yapım şirketi zamanı gelince açıklama yapacaktır. Ulu önderimizi elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız" dedi.

Ünlü oyuncu, "Rolünüze nasıl hazırlanıyorsunuz?" sorusuna ise, "Belli bir süreci var. Bunları biraz daha zaman ilerledikten sonra açıklamayı tercih ediyorum" yanıtını verdi.

Yaklaşık 2 yıldır gizlilikle yürütülen çalışmalarda, filmin yapımcılığını Lanistar Medya üstlenirken, yönetmen koltuğunda da Mehmet Ada Öztekin oturacak.