Arda Turan corona virüse yakalandı: İzolasyon altındayım
Galatasaray'da Covid 19 testleri sonunda 3 futbolcunun daha pozitif çıktığı açıklandı. Böylece toplam sayı 5'e yükseldi. Kaptan Arda Turan corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
17 Kasım 2020, Salı 14:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Galatasara Kulübü, son yapılan koronavirüs test sonuçlarını açıkladı. Buna göre 3 futbolcu daha Covid-19'a yakalandı. Sarı kırmızılılarda milli takımdaki futbolcularla birlikte toplam vaka sayısının 5'e çıktığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan bildiride, "3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Milli takımlardaki 2 oyuncuyla beraber covid 19 vaka sayımız 5 olmuştur" denildi
Arda Turan Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Arda, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu söyledi.
İlgili Haberler
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN