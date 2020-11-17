Futbol Arda Turan corona virüse yakalandı: İzolasyon altındayım

Arda Turan corona virüse yakalandı: İzolasyon altındayım

Futbol

Arda Turan corona virüse yakalandı: İzolasyon altındayım

Galatasaray'da Covid 19 testleri sonunda 3 futbolcunun daha pozitif çıktığı açıklandı. Böylece toplam sayı 5'e yükseldi. Kaptan Arda Turan corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

17 Kasım 2020, Salı 14:14 Son Güncelleme:
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Galatasara Kulübü, son yapılan koronavirüs test sonuçlarını açıkladı. Buna göre 3 futbolcu daha Covid-19'a yakalandı. Sarı kırmızılılarda milli takımdaki futbolcularla birlikte toplam vaka sayısının 5'e çıktığı duyuruldu.

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Kulüpten yapılan bildiride, "3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Milli takımlardaki 2 oyuncuyla beraber covid 19 vaka sayımız 5 olmuştur" denildi

Arda Turan Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Arda, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu söyledi.

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