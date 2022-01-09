Arda Turan maç sonu tribünlerle konuşup özür diledi

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda karşılaştığı Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu. Mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara tepki gösterdi. Oynanan futboldan memnun olmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, "Söylesene Fatih hoca takım neden oynamıyor?" tezahüratı yaptı.

Taraftarlar, futbolculara da "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" diye tepki gösterdi.

Tecrübeli futbolcu Arda Turan müsabakanın ardından tribünlere gitti. Arda Turan taraftarlardan özür diledi.

Fatih Terim ise maç sonu açıklamasında kendisine gösterilen tepki yokmuş gibi davranarak sadece futbolcularına gelen tepkileri cevapladı.







