Arda Turan maç sonu tribünlerle konuşup özür diledi
Galatasaray'da kaptan Arda Turan uzun süreli sakatlığının ardından dün ilk kez Giresunspor maçında süre aldı. Takımının yenilmesine engel olamayan Arda, maç sonu tribünlere gidip özür diledi ve bir süre taraftarlarla konuştu.
09 Ocak 2022, Pazar 08:07 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda karşılaştığı Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu. Mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara tepki gösterdi. Oynanan futboldan memnun olmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, "Söylesene Fatih hoca takım neden oynamıyor?" tezahüratı yaptı.
Taraftarlar, futbolculara da "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" diye tepki gösterdi.
Tecrübeli futbolcu Arda Turan müsabakanın ardından tribünlere gitti. Arda Turan taraftarlardan özür diledi.
Fatih Terim ise maç sonu açıklamasında kendisine gösterilen tepki yokmuş gibi davranarak sadece futbolcularına gelen tepkileri cevapladı.
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