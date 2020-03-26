Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte geçmiş olsun mesajı yayınlayan ilk isimlerden biri olan Arda Turan'ın paylaşımları devam ediyor. Milli futbolcu son olarak EURO 2008'de oynanan İsviçre-Türkiye maçlarından kareler paylaştı ve Fatih Terim'e mesaj yolladı.

Arda, Fatih Terim ile sarıldığı bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Ardından bir başka paylaşımında ise duygularını dile getiren milli futbolcu "Zaten dokunsalar ağlayacağım" notunu paylaştı.

Futbolcu Arda Turan, CNN Türk'e yaptığı açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili bilgiler vermişti.

Arda Turan, ''Yakınları ile görüştüm. Gayet iyi durumda. Her zaman olduğu gibi dimdik ayakta. Üzücü ama hoca üstesinden gelecektir. Evde kalmamızın virüsü taşımamamızın ne kadar olduğunu gösterdi bize." açıklamasında bulunmuştu.

İlgili Haberler Fatih Terim'in corona virüs testi pozitif çıktı



