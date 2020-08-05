Futbol Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı: Ve bir gün herkes yuvasına döner

Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı: Ve bir gün herkes yuvasına döner

Futbol

Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı: Ve bir gün herkes yuvasına döner

Galatasaray'a transfer olan Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılarda 66 numaralı formayı giydiği fotoğrafı paylaşarak, "Ve bir gün herkes yuvasına döner" notunu yazdı.

05 Ağustos 2020, Çarşamba 21:23 Son Güncelleme:
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Futbolcu Arda Turan, Galatasaray'ın Twitter hesabından hoş geldin paylaşımını alıntılayarak, 'Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın' yazdı. Arda, profil fotoğrafını da değiştirerek Galatasaray'da bir dönem giydiği 66 numaralı formanın fotoğrafını koydu.

9 yıl sonra Galatasaray'a dönen 33 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından da yine aynı fotoğrafı paylaşarak, "Ve bir gün herkes yuvasına döner" notunu yazdı.

İSTANBUL (İHA)


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