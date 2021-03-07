Süper Lig'de Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da tecrübeli oyuncu Arda Turan, maç sonunda paylaşım yaptı.

Takımın kaptanlarından Arda, mutlu sona ulaşacaklarına inandığını vurguladı.

'BİRLİK OLMA ZAMANI'

Arda Turan'ın paylaşımında "Her başarı arkasında emek, mücadele, düştüğünüz yerden kalkma, inanç, gözyaşı, üzüntü ister ama en önemlisi hocamızın dediği gibi vazgeçmeme ister. Ben takım arkadaşlarıma inanıyorum. Biz başaracağız. Şimdi birlik olma zamanı" ifadeleri yer aldı.







