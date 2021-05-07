Arda'nın Ramazan Mutfağı: Zerdeçallı Mercimek Çorbası Tarifi - Zerdeçallı Mercimek Çorbası Nasıl Yapılır?
Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 7 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanan 74. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Zerdeçallı Mercimek Çorbası" tarifi! ‘Zerdeçallı Mercimek Çorbası tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Zerdeçallı Mercimek Çorbası yapabilirsiniz.’
07 Mayıs 2021, Cuma 17:03 Son Güncelleme:
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Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 6 mayıs 2021 tarihli bölümünde, sofraları şenlendiren zerdeçallı mercimek çorbası tarifi var.
ZERDEÇALLI MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ
MALZEMELER
2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet orta boy soğan
1 adet patates
2 su bardağı kırmızı mercimek
1 yemek kaşığı un
Tuz
Karabiber
1 yemek kaşığı zerdeçal
3 su bardağı et suyu
3 su bardağı su
2 su bardağı su
Üzeri için;
Tereyağı
Pul biber
Tarifi videomuzda!