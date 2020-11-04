Arden isminin anlamı nedir? Arden isminin kökeni nedir?

Eskilerden günümüze modernliğini kaybetmeden gelen isimlerden birisi de Arden ismidir. Peki, Arden isminin anlamı nedir? Arden ne anlama gelir? Arden isminin kökeni nedir? Arden ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.

1. Sabırsız, istekli.

2. Bolluk ve bereket anlamına gelmektedir.

Farsca















