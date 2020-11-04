Arden isminin anlamı nedir? Arden isminin kökeni nedir?
Türkiye'de en çok kullanılan kadın isimlerinden birisi de Arden. Peki, Arden isminin anlamı nedir? Arden ne anlama gelir? Arden isminin kökeni nedir? Arden ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.
04 Kasım 2020, Çarşamba 18:01 Son Güncelleme:
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Eskilerden günümüze modernliğini kaybetmeden gelen isimlerden birisi de Arden ismidir. Peki, Arden isminin anlamı nedir? Arden ne anlama gelir? Arden isminin kökeni nedir? Arden ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.
Arden isminin anlamı nedir?
1. Sabırsız, istekli.
2. Bolluk ve bereket anlamına gelmektedir.
Arden isminin kökeni nedir?
Farsca
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