Arıcılar 4 konuda adım bekliyor

Şahin, "1 teneke balın üretim maliyeti temmuz ayında 600-650 TL iken artan girdiler dolayısıyla şu an aynı balın üretim maliyeti 850-900 TL olmuştur" diye konuştu.

En temel arı besleme girdisinin kristal toz şeker olduğunu anlatan Şahin, "Nasıl büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar her gün beslenme ihtiyacı duyuyorsa, arılarında bal üretim sezonu hariç beslenmesi ve şeker ile karbonhidrat ihtiyaçlarının giderilmesi zaruridir. Türk Şeker Genel Müdürlüğü fabrikalarında 212,22 TL olan şeker çuvalı 265,28 TL olmuştur. Ancak bu durumu fırsat bilen özel kuruluşlarda şeker çuval fiyatı 425 TL bandına çıkmıştır. Türk Şeker Genel Müdürlüğü Fabrikalarından 2022 yılının ilk üç ayında kovan başına 1-2 Kg düşecek şekilde şeker temininin sağlanması, arıcılarımıza mazot desteği sağlanması, arıcılık kredilerinin ertelenmesi, haksız zam yapılan girdilere gerekli indirim sağlanması için yaptırım uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.