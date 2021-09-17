Magazin Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı yayınlandı! Engin’i yıkan haberi Rıza baba veriyor

Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı yayınlandı! Engin’i yıkan haberi Rıza baba veriyor

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Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı yayınlandı! Engin’i yıkan haberi Rıza baba veriyor

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın yeni sezon fragmanı yayınlandı. 16. sezon ile izleyicinin karşısına çıkan dizinin yeni sezonu büyük bir acı ile başlıyor. Arka Sokaklar’ın yeni sezon fragmanında çocuğu kaçırılan Engin, çaresizce oğlunu ararken, acı haberi Rıza Baba veriyor…

17 Eylül 2021, Cuma 16:11 Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar 595. Bölümle yeni sezonda yeniden seyircisiyle buluşuyor. Tam 16 yıldır Kanal D ekranlarından evlere konuk olan dizinin yeni sezonu merakla bekleniyordu. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu gibi sevilen isimlerin başrollerde yer aldığı Arka Sokaklar’ın yeni sezonu herkesi derinden üzecek bir olayla başlıyor. Arka Sokaklar’ın yeni sezon fragmanında Rıza babanın Engin’e baş sağlığı dilediği görülüyor…

ARKA SOKAKLAR’IN YENİ SEZONU BAŞLIYOR

Haziran ayında yayınlanan sezon finalinin ardından Arka Sokaklar’ın yeni sezonu merakla bekleniyordu. Fenomen dizi 17 Eylül Cuma akşamı yeni sezonuyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Yapımcı Türker İnanoğlu'nun imzasıyla Kanal D ekranlarında yerini alan Arka Sokaklar’ın yeni sezon fragmanı heyecanın devam ettiğini gösterirken, fragmanda yer alan sahneler, “Engin’in oğlu ölüyor mu?” sorusuna neden oldu.

17 Eylül Perşembe akşamı ekranlara gelecek Arka Sokaklar’ın 595. Rıza baba ve ekibi bir aydır peşini sürdüğü Memo’nun izine ulaşıyor. Diğer yandan Mahmut ve adamları ile de çetin bir çatışma yaşanıyor.

Ferhat, Engin ile telefon konuşmasında “Bana yanlış yapan cezasını çeker.” tehdidini savururken, Engin Ferhat’ı vazgeçirmeye çalışıyor.

Fragmanın son sahnesinde Rıza Baba’nın Engin’e baş sağlığı dilemesi ise, akıllara “Engin’in oğlu öldü mü?” sorusunu getiriyor.

 

 

 İŞTE ARKA SOKAKLAR'IN YENİ SEZON FRAGMANI

 

 

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