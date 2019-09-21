Kirpik diplerinin uç noktalarında yer alan yağ bezlerinin bakteriyel enfeksiyonu olarak tanımlanan arpacık birçok kişinin dönem dönem karşılaştığı bir durum. Arpacık tedavi edilmezse şalazyona dönüşerek kistleşebiliyor. Peki, Arpacık nasıl ortaya çıkar? Arpacık nasıl tedavi edilir? İşte arpacık ile ilgili bilmeniz gerekenler…

ARPACIK NEDİR? NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Göz kapağımızdaki yağ bezlerinin bakterilere bağlı gelişen ani iltihabıdır. Göz kapaklarımızda çapaklanma, ağrı, şişlik, kızarıklık ve gözlerde sulanma gelişebilir. Arpacık, ağrılı bir durumdur. Gözde arpacık oluşmasının birçok nedeni vardır. Çeşitli nedenlerle bulaşan bakteri ya da diğer organizmalar gözde iltihabın başlamasına neden olabilirler.

Arpacık özellikle vücut direncinin düştüğü yorgunluk ve uykusuzluk gibi dönemlerde ortaya çıkan bir enfeksiyondur. Başta deneme ürünleri (tester) olmak üzere başkasına ait kozmetik ürünü kullanma, kozmetik ürünleri kirpiklerimizin iç kısmına yoğun uygulama, tozlu ortamlarda bulunma, gözleri sık ovuşturma, ellerimiz temiz değilken gözlerimize temas etme gibi durumlar arpacığa yol açan başlıca sebeplerdir.

ARPACIK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Göz kapaklarınızın ucunda sivilceye benzer bir durumla karşılaşırsanız göz doktoruna başvurun. Göz doktoru yapacağı fizik muayene ile arpacık teşhisini koyacaktır. Uygun görmesi halinde antibiyotik içerikli bir takım pomad ve/veya damlalar tavsiye edebilir.

Arpacık, gözler temiz tutulduğu yani hijyen kurallarına dikkat edildiği takdirde 1 hafta içinde geçer. Bu süre içinde hekiminizin tavsiye ettiği enfeksiyon giderici damlalar ve pomatları kullanabilirsiniz.

Ancak arpacık en az iki, üç hafta süredir varsa, gözde sertleşen bir iltihap bulunuyorsa ve tedavilere rağmen iyileşme sağlanamıyorsa cerrahi tedavi yoluna gidilebilir. Şalazyon haline dönüşmüş göz kapağı iltihaplarında antibiyotikli damlalar fayda etmez. Göz kapağına kortizon içeren enjeksiyon uygulanabilse de etkili tek tedavi cerrahidir yani kistin ameliyatla boşaltılmasıdır. Göz kapağı içinde küçük bir kesiyle enfeksiyon tamamen boşaltılıp temizlenir.