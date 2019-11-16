Arpacık neden olur? Arpacık nasıl geçer?

Gözde ortaya çıkan arpacık enfeksiyona neden olan stafilokok bakterilerinden kaynaklanır. Kirpik dibinde veya göz kapağı içindeki küçük yağ bezlerinden birinde oluşabilir. Genellikle sabah kalktığınızda göz kapağıda kırmızı bir şişlik ile kendini belli eden sivilce görünümlü iltihap halidir. Gözde ağrı, acı, batma, sulanma, kaşıntı, kızarıklık benzeri belirtileri vardır. Göz ışığa karşı hassaslaşabilir. Beslenme, stres ve enfeksiyon gibi farklı etkenler arpacığa neden olur.

Göz arpacıkları hakkında bilmeniz gereken yedi şey

İlk işaretler acı, kızarıklık, şişme ve hassasiyettir.

Arpacık genellikle görme sorunlarına neden olmaz.

Arpacıklara genellikle stafilokok adlı bakteri neden olur.

Arpacık bulaşıcıdır.

Çoğu arpacık kendi kendine iyileşir.

Asla bir arpacığı patlatmayın.

Diğer göz problemleri arpacıklara eşlik edebilir.

Göz temizliğinize özen gösterin

Kirpik hijyenine dikkat edilmeli; yapılan göz makyajı iyi temizlenmeli, temiz olmayan ellerle sürekli gözler ovuşturulmamalıdır.

Kirli ortamlarda çalışanlar ve sürekli göz makyajı yapanlar akşamları düzenli kirpik temizliği ve sıcak pansuman uygulayabilirler; piyasada kirpik temizliği için solüsyonlar, kirpik şampuanları mevcuttur, ya da en basitinden göz yakmayan bebek şampuanları aynı işlevi görecektir.

Ellerinizi yıkayın

Arpacık dokunmadan önce ve sonra ellerinizi yıkadığınızdan emin olun. Havlularınızı veya bezlerinizi başkalarıyla paylaşmayın.

Makyaja bir süre ara verin

Gözünüzde arpacık varken geçici olarak makyaj yapmaktan vazgeçmek akıllıca olur. Çünkü makyaj arpacığın iyileşme sürecini geciktirebilir. Ayrıca, arpacığın değdiği veya kirli olan makyaj aparatlarını da atın. Sıcak kompres uygulayın. 10 ila 15 dakika, günde üç veya dört kez sıcak kompres uygulayarak arpacıktaki iyileşmeyi hızlandırabilirsiniz.

Ev çareleri

Kaynamış gözün dayanacağı kadar ılımış sıcak su veya çay ile 5-10 dakikalık pansuman en iyi başlangıç tedavisidir. Azalmazsa göz doktoruna görünmekte fayda vardır, uygun antibiyotik tedaviye eklenmelidir. Bu ipuçlarının çoğu arpacıkta oldukça hızlı bir şekilde temizliğe yardımcı olsa da, tavsiye için göz doktorunuzla mutlaka görüşün.

Sürekli tekrarlıyorsa dikkat edin

Kırma kusurları yani gözlük ihtiyacı olabilir, alerji ve yetersiz kirpik hijyeni de sık arpacık çıkmasının nedenleridir.