Arsenal, deplasmanda Manchester United'ı 1-0 yendi
Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal, deplasmanda Manchester United'ı 1-0'la geçti.
02 Kasım 2020, Pazartesi 00:24 Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal, deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Arsenal'i ağırladı. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında daha atak bir oyun sergileyen Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang'ın 69. dakikada penaltıdan attığı golle Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Arsenal puanını 12'ye yükseltirken, lige iyi başlangıç yapamayan Manchester United ise 7 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Medipol Başakşehir, Manchester United'ı 4 Kasım Çarşamba günü ağırlayacak.
AA
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