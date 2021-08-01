Kültür & Sanat Arthur, 25 yıl sonra sona eriyor

Arthur, 25 yıl sonra sona eriyor

Kültür & Sanat

Arthur, 25 yıl sonra sona eriyor

Ülkemizde de yayınlanan çizgi film Arthur'un yapımcıları, 25 yılın ardından diziyi bitirme kararı aldı.

01 Ağustos 2021, Pazar 16:09 Son Güncelleme:
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Arthur'un geliştiricisi Kathy Waugh bir podcast sırasında, çocuk programı markası PBS Kids'in çizgi dizisi Arthur'u, 25 sezonun ardından bitirmeyi planladığını söyledi. Dizinin final sezonu 2022'de yayımlanacak. The Guardian'ın haberine göre; Waugh, "Bu bir reyting sorunu mu yoksa emekliye ayırma ihtiyacı mı, bilmiyorum" dedi

İlk olarak 1996'da yayımlanan dizi, 1976'da Arthur karakterini yaratan Marc Brown'ın popüler kitap serisine dayanıyor. Yer domuzu karakterini, ailesini ve arkadaşlarının maceralarını konu edinen çizgi film, çocuklara çeşitlilik ve kapsayıcılık hakkında dersler vermesiyle biliniyor.

Kaynak: T24

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