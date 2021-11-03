Arzu Akın Bahadır hayatını kaybetti

'Karar Kimin', 'Hamlet', 'Sherlock Holmes' ve 'Kuş Kafesi' gibi tiyatro oyunlarında yer alan ve Elizabeth Hawthorne (Karanlıklar Ülkesi: Lycanların Yükselişi), Catlin Adams (Karanlıklar Ülkesi: Uyanış), Maya Rudolph (Gizli Kusur), Constance Zimmer ( S.H.I.E.L.D. Ajanları-digiturk), Marjean Holden (Mortal Kombat: Annihilation) gibi yapımlarda seslendirme yapan sanatçı Arzu Akın Bahadır, 47 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

Arzu Akın’ın vefat haberini Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz, sevgili meslektaşımız Arzu Akın hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.