Magazin Arzu Akın Bahadır hayatını kaybetti

Arzu Akın Bahadır hayatını kaybetti

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Arzu Akın Bahadır hayatını kaybetti

Sanat dünyası ‘Oyuncular Sendikası’ndan gelen ölüm haberiyle yıkıldı. 47 yaşındaki seslendirmen ve tiyatro sanatçısı Arzu Akın Bahadır yaşamını kaybetti.

03 Kasım 2021, Çarşamba 10:01 Son Güncelleme:
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'Karar Kimin', 'Hamlet', 'Sherlock Holmes' ve 'Kuş Kafesi' gibi tiyatro oyunlarında yer alan ve Elizabeth Hawthorne (Karanlıklar Ülkesi: Lycanların Yükselişi), Catlin Adams (Karanlıklar Ülkesi: Uyanış), Maya Rudolph (Gizli Kusur), Constance Zimmer ( S.H.I.E.L.D. Ajanları-digiturk), Marjean Holden (Mortal Kombat: Annihilation) gibi yapımlarda seslendirme yapan sanatçı Arzu Akın Bahadır, 47 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

Arzu Akın’ın vefat haberini Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz, sevgili meslektaşımız Arzu Akın hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

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