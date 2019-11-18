Aşçılık kursları ile iş bulma garantisi

Son günlerde aşçılık ile ilgili yayınlanan programlar ve yarışmalar da gençlerin aşçılık mesleğine ilgisini artırıyor. Aşçılık meslek olarak seçildikçe, eğitim veren kurs ve okul sayısı da hızla çoğalıyor. Eğitimlere en çok 18-35 yaş arası mesleği olmayanlar başvuruyor. Ücret biraz yüksek olsa da taksit imkanı bulunuyor. Mezunlar hemen iş bulabiliyor ve zaman içinde de iyi maaş alabiliyor. Ayrıca ücretsiz kurslar da var. Özyeğin Üniversitesi, 2012 yılında imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde Fransız aşçılık okulu Le Cordon Bleu eğitimi de veriyor. 4 yıllık programı bitiren üniversite mezunları, hem Özyeğin Üniversitesi diploması hem de Le Cordon Bleu diploması alıyor. Kurs olarak kendini geliştirmek isteyenlere de Sürekli Eğitim Akademisi bünyesinde 9 aylık eğitim ve sertifika verildiğini belirten Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu, kurs fiyatlarının da alınacak eğitim çeşidine göre 18 bin 500 TL ile 23 bin 500 TL arasında değiştiğini söyledi. Bu eğitimler şubat, mayıs, ekim ve ağustos dönemlerinde veriliyor.

Mezununu, aşçı arayan işletmeyle buluşturuyor

Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) Yönetici Direktörü Sitare Baras, dönem başlangıç tarihlerinin her yıl ocak, mayıs ve eylül ayları olduğunu söyledi. 8 ay süren aşçılık eğitiminin ücreti ise 27 bin 500 TL’den başlıyor. Diğer profesyonel branşlar olan barista, barmenlik&miksoloji ve yiyecek-içecek işletmeciliği gibi eğitimlerin ücreti ise 8 bin 500 TL civarında. MSA mezunu aşçı ve pastacıların genellikle staj yaptıkları lokasyonlardan iş teklifi aldıklarını belirten Sitare Baras, mezunlara iş imkanı sağladıklarını ve aşçı arayan şirketler ile yetiştirdiği aşçıları, www. mutfaktakariyer. com adresinde buluşturduklarını söyledi.

8 aylık program

EKS Mutfak Akademisi’nin profesyonel eğitim programları 8 ay sürüyor. İlk 4 ayda öğrenciler uygulamalı eğitimlere katılıyor. İkinci 4 ayda ise isteyen öğrenci beş yıldızlı otel ve lüks restoranda gönüllü stajını yapıyor. EKS, Eğitim sonunda katılacakları sınav ile mezun olan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme sertifikası veriyor. Eğitimin ücretleri stajlı-stajsız ve profesyonel eğitim olarak 19 bin lira ile 21 bin lira arasında değişiyor. Kurslar şubat, haziran ve ekim aylarında başlıyor.

Aşçılık liselerine destek

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, Gelecek Atölyeleri projesi kapsamında çoğunluğunu kız öğrencilerin oluşturduğu aşçılık meslek liselerindeki sınıfları yeniliyor ve malzeme desteğinde bulunuyor. Bu kız çocuklarına eğitimlerinin sonunda Sodexo bünyesinde staj ve iş imkanı sağlıyor. Şirket, projeye başladığı 2016’tan bugüne kadar 1000 kız öğrenciye destek verdi.

Daha çok kimler başvuruyor?

● 18-24 yaş arası; gastronomi alanında meslek sahibi olmak için direkt kursa giden ya da üniversitedeyken aslında istediği bölümü okumadığını keşfeden ve profesyonel mutfak kariyerine yönelenler başvuruyor.

● 25-30 arası; üniversite mezunu yaptığı işten memnun olmayan ve hobisini mesleğe çevirmek isteyenler yöneliyor.

● 30 yaş üzeri yıllarca beyaz yakalı olarak çalışmış ama hep hayalindeki ‘o yeri’ açmak isteyenler gidiyor.

● Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin aşçılıkta yüzde 55’i erkek yüzde 45’i kadın. Pastacılıkta ise yüzde 19’u erkek, yüzde 81’i kadın oluşturuyor.

Gülten Uğurlu/ POSTA